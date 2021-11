G-10 sobe o tom em São Bernardo

Júnior Carvalho



23/11/2021 | 00:10



Este Diário vem mostrando nos últimos meses que grupo de dez vereadores da base do governo do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), denominado G-10, vem dando dores de cabeça para o tucano e, mais recentemente, ameaça até atrapalhar a aprovação do orçamento de 2022, o que travaria o andamento da administração no próximo ano. Mas novo episódio dessa novela tende a tumultuar ainda mais o cenário. O repórter Daniel Tossato apurou que o grupo se reuniu ontem, durante almoço, para tirar dois nomes entre eles para saírem candidatos a deputados federal e estadual. Não há definição ainda de quem serão os pleiteantes, mas só o movimento indica que o G-10 subiu o tom do embate com o governo Morando. A dobrada, autointitulada independente, tende a atrapalhar os planos do projeto oficial da gestão, a reeleição da deputada estadual Carla Morando (PSDB). De quebra, também ameaça novo mandato de Coronel Nishikawa (PSL).

BASTIDORES

Dobrada

Futuro candidato a deputado estadual com patrocínio do governo do prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), o secretário Rômulo Fernandes (PT, Planejamento Urbano) sinalizou publicamente, pela primeira vez, que deve selar dobrada com o também secretário Fernando Rubinelli (Serviços Urbanos), que se filiou recentemente ao PSB para ser candidato a deputado federal. A dupla promoveu encontro com o grupo político do socialista, na sexta-feira. “Temos um compromisso com a nossa cidade de defender as políticas públicas, garantir melhorias para nossa população e fazer sempre o melhor por Mauá”, publicou Rômulo, nas redes sociais.