Obituário - 23 de novembro de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



23/11/2021 | 00:05



SANTO ANDRÉ

Geny Farina Oliva, 96. Natural de Serrana (São Paulo). Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Pensionista. Dia 19, em Santo André. Jardim da Colina.

Sathurnina Canovas Ornaghi, 92. Natural do Estado de São Paulo. Residia em Utinga, Santo André. Dia 19. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Clemência do Divino Lacerda, 89. Natural de Bandeira (Minas Gerais). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Odecio Rogante, 84. Natural de Dobrada (São Paulo). Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Dia 19. Memorial Jardim Santo André.

Antonio Mazza, 83. Natural de Santo André. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Comerciante. Dia 19. Memorial Planalto.

Thereza Almeida, 81. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 19. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Nazaré Adriano Gama Teixeira, 80. Natura de Quebrangulo (Alagoas). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Pensionista. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Zélia Pereira Inácio, 77. Natural de Jacuí (Minas Gerais). Residia no Centro de Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Olinda Batista Borges, 76. Natural da Borda da Mata (Minas Gerais). Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ariston da Silva, 74. Natural de Mirangaba (Bahia). Residia no Jardim Ipanema, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Waldir Rodrigues Gaspar, 71. Natural de Santo André. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Elpirio da Costa, 64. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila São Pedro, em Santo André. Bancário. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ivonete Caetano Castro, 64. Natural de Santo André. Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 19. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Jonas Jovita Diniz, 62. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Itapuã, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João Batista de Souza da Silva, 58. Natural de Santo Antonio do Jardim (São Paulo). Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Vendedor. Dia 19. Jardim da Colina.

Amaral Miranda de Santana, 49. Natural de Cícero Dantas (Bahia). Residia em Utinga, Santo André. Armador de construção. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marcelo José da Silva, 49. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Elisabete, em São Paulo, Capital. Marceneiro. Dia 19, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Diego Queiroz Oliveira, 34. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Autônomo. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Stela Geralda Martinelli da Silva, 94. Natural de São Bernardo. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 17. Cemitério de Vila Euclides.

Antonio Pilon, 94. Natural de Olímpia (São Paulo). Residia em Caraguatatuba (São Paulo). Dia 19. Cemitério de Vila Euclides.

Helena Bruni Monchero, 92. Natural de São Bernardo. Residia no Centro de Santo André. Dia 18. Cemitério de Vila Euclides.

Terezinha Maria da Cruz, 49. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Cidade Júlia, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério de Vila Euclides.



SÃO CAETANO

Joana Ferreira Menta, 96. Natural de Santo Rosa de Viterbo (São Paulo). Residia no bairro de Itaquera, em são Paulo, Capital. Dia 18. Cemitério das Lágrimas.

Dinorá Faria de Castro Caponi, 82. Natural de Santo Antonio da Alegria (São Paulo). Residia no Jardim Estoril 6, em São Paulo. Dia 19. Cemitério das Lágrimas.

Agenor Almeida Bonfim, 78. Natural da Barra do Choça (Bahia). Residia no bairro Prosperidade, em São Caetano. Dia 19. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Italo de Melo, 29. Natural de São Caetano. Residia na Vila Califórnia, em São Paulo, Capital. Dia 17. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.



D I A D E M A

Corina Maria de Jesus, 76. Natural de Campo Formoso (Bahia). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 18. Vale da Paz.

Pedro Luís Spigariol, 72. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santo Amaro, em São Paulo, Capital. Dia 18. Cemitério São Luiz, em São Paulo.

Rubens Policarpo, 71. Natural de Guararapes (São Paulo). Residia no bairro Taboão, em Diadema. Dia 19, em Santo André. Vale da Paz.

Maria das Graças Silva, 69. Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 18. Cemitério Municipal de Diadema.

Elenir da Silva Guimarães dos Santos, 47. Natural de Icaraíma (Paraná). Residia no Centro de Diadema. Dia 19, em Santo André. Cemitério Municipal de Diadema.

Manoel Vieira Lima, 45. Natural de Boa Viagem (Ceará). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 19. Cemitério Municipal de Diadema.



M A U Á

Wanda Augusta Diniz, 92. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Silvia, em Mauá. Pensionista. Dia 19, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Aparecida das Neves Peres, 79. Natural de Mogi das Cruzes (São Paulo). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 19, em Santo André. Vale dos Pinheirais.



RIBEIRÃO PIRES

Higesson Meira Sertão, 91. Natural de Manoel Vitorino (Bahia). Residia na Vila Aurora, em Ribeirão Pires. Dia 19, em Santo André. Cemitério São José.