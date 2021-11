Dr. Oseas de Castro Neves Neto



21/11/2021 | 00:01



1 – No Brasil, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens, atrás apenas do câncer de pele não-melanoma. Qual a melhor maneira de prevenir o problema?

A melhor maneira de prevenir é procurar um urologista. A Sociedade Brasileira de Urologia recomenda que homens a partir dos 50 anos passem anualmente em consulta com um médico urologista. Quem tem antecedente familiar de câncer de próstata ou é negro (homens negros têm mais chance de desenvolver câncer de próstata) deve se consultar a partir dos 45 anos.

2 – Qual é o impacto que o diagnóstico precoce pode ter no tratamento do câncer de próstata?

O diagnóstico precoce é muito importante, pois, nesses casos, a taxa de cura é superior a 90%.

3 – Quais são os tipos de tratamento disponíveis para a doença?

Hoje em dia dispomos de um grande arsenal de tratamentos para a doença, como cirurgias, radioterapia, diversos medicamentos e quimioterapia. A cada ano que passa novas drogas são incorporadas ao tratamento.

4 – Muitos homens têm receio de procurar ajuda médica porque acham que um eventual tratamento de câncer vai deixá-los impotentes. Esse medo tem fundamento?

O medo não tem fundamento. Com a evolução tecnológica, como a cirurgia robótica e novos medicamentos, os riscos foram minimizados. Para os casos em que o paciente apresenta disfunção erétil existem diversos tratamentos clínicos e cirúrgicos para a sua correção.

5 – O câncer de próstata tem cura?

Claro que tem, principalmente quando o diagnóstico é realizado precocemente.

6 – O que o Hospital Brasil oferece para o diagnóstico e tratamento da doença?

O Hospital Brasil dispõe dos mais modernos equipamentos para o diagnóstico e tratamento da doença, tais como ressonância magnética, biópsia com fusão de imagens e a plataforma robótica Da Vinci (única no Grande ABC). Além disso, o hospital conta com oncologistas especializados e médicos urologistas especialistas em câncer e em cirurgia robótica.