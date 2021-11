LeBron volta, mas Lakers perdem para os Celtics e continuam em má fase na NBA

20/11/2021 | 08:57



Após desfalcar o Los Angeles Lakers por dez jogos em razão de uma lesão no abdômen, LeBron James entrou em quadra na noite de sexta-feira, mas não conseguiu encerrar a má fase do time californiano, derrotado por 130 a 108 pelo Boston Celtics. Assim, os Lakers somaram a terceira derrota seguida e a nona na temporada regular, por isso estão apenas na nona colocação da Conferência Oeste.

Apesar do revés, LeBron teve uma boa atuação. Mesmo fora de ritmo, anotou 23 pontos e pegou seis rebotes durante a partida. Ele saiu satisfeito com o desempenho diante das circunstâncias, porém destacou que sabe que precisa melhorar, assim como o conjunto do time, muito oscilante desde a pré-temporada.

"Eu me senti ok. É óbvio que, ficando de fora por duas semanas e meia, eu me senti como um novato de novo, distante do jogo. Animado. Me senti bem o suficiente para que eu pudesse confiar em meu corpo", comentou após a partida. "Precisamos jogar melhor", acrescentou, analisando o desempenho geral da equipe.

O destaque da partida foi Jayson Tatum, que fez um duplo-duplo pelo Celtics, com 37 pontos e 11 rebotes, além de ter contribuído com duas assistências. Pelos Lakers, Anthony Davis foi o maior pontuador, com 31. Também pegou seis rebotes e deu duas assistências.

Se os Lakers perderam mesmo com a volta de sua principal estrela, o Golden State Warriors não precisou de Stephen Curry para vencer o Detroit Pistons por 105 a 102. Poupado para se recuperar de uma lesão no quadril, o camisa 30 ficou no banco e conseguiu roubar a atenção ao travar e vencer um duelo de "pedra, papel ou tesoura" com um torcedor de Detroit.

No clima leve de quem lidera a Conferência Oeste com 14 vitórias e duas derrotas, a melhor campanha da NBA, Curry apenas assistiu Jordan Poole comandar a vitória. O jovem de 22 anos marcou 32 pontos, pegou seis rebotes e ainda contribuiu com duas assistências.

Veja os resultados da noite de sexta-feira e da madrugada de sábado:

Charlotte Hornets 121 x 118 Indiana Pacers

Detroit Pistons 102 x 105 Golden State Warriors

Boston Celtics 130 x 108 Los Angeles Lakers

Brooklyn Nets 115 x 113 Orlando Magic

Milwaukee Bucks 96 x 89 Oklahoma City Thunder

LA Clippers 81 x 94 New Orleans Pelicas

Phoenix Suns 112 x 104 Dallas Mavericks

Sacramento Kings 89 x 108 Toronto Raptors