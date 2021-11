Desiguais até na crise

Do Diário do Grande ABC



20/11/2021



A pandemia de Covid-19 impactou a vida de todas as pessoas. Causou mortes, quebrou a economia, debelou empresas e fechou postos de trabalho. A crise gerada pela doença em alguns setores econômicos, como o automotivo, só deverá ser debelada no meio do próximo ano, segundo as estimativas das montadoras de veículos.



É quase impossível encontrar quem não teve a rotina afetada pelo coronavírus. Desde a mudança na forma de trabalhar ou estudar até a perda de um parente ou conhecido. Até aqueles que comemoraram a vitória sobre a doença tiveram de se empenhar para superar as mais diversas sequelas.



A Covid-19 foi impiedosa com todos. Entretanto, mesmo na mais terrível crise há os que sofrem mais. De acordo com os números da Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua) 2020, que foi divulgada ontem, 66% dos 8,1 milhões de pessoas que deixaram de ter rendimentos provenientes do mercado de trabalho no ano passado eram negros e pardos.



A questão racial se revela também nos rendimentos. Os trabalhadores brancos receberam em média R$ 3.166 por mês, enquanto os de pele preta tiveram R$ 1.781 e os que se declaram pardos embolsaram R$ 1.815. A frieza dos números mostra que os brancos receberam quase o dobro do que os pretos.



Hoje, no Dia da Consciência Negra, é preciso ter cuidado com o uso das palavras para se referir à data. O termo ‘comemorar’ pode até ser usado, mas com moderação. As tradições culturais e os ensinamentos advindos dos negros devem sim ser festejados. A falta de oportunidades em universidades ou no mercado de trabalho e todas as manifestações racistas devem ser repudiadas com veemência.



Que hoje seja um dia para se ‘tomar consciência’ do abismo racial que, em pleno século XXI, ainda impera no Brasil. Para que o País possa caminhar em direção à verdadeira igualdade de raças.