Grande ABC antes e depois das prévias

As prévias do PSDB, a serem realizadas amanhã, não definirão apenas o presidenciável tucano nas eleições do ano que vem. O resultado da disputa entre os governadores João Doria (São Paulo), Eduardo Leite (Rio Grande do Sul) e o ex-prefeito Arthur Virgílio (Manaus) também vai dar o tom sobre os rumos políticos no Grande ABC. A classe política da região aguarda ansiosa sobre o desfecho da eleição interna, já que a vitória de Doria tende a engordar a importância política na região do prefeito Orlando Morando (São Bernardo), apoiador de primeira hora do governador paulista, e fortalece seu projeto de ser candidato a vice-governador na chapa tucana ao Palácio dos Bandeirantes, em 2022. No cenário contrário, o triunfo de Leite eleva a influência do prefeito Paulo Serra (Santo André), que é um dos coordenadores da candidatura do gaúcho, e agrega adesão aos projetos eleitorais futuros do Paço andreense, como a candidatura da primeira-dama Ana Carolina Serra a deputada estadual e o processo de sucessão do tucano, em 2024.

BASTIDORES

Embate

A sessão de quinta-feira na Câmara de Santo André foi marcada por embate entre o vereador Ricardo Alvarez (Psol) e Márcio Colombo (PSDB). Como esta coluna mostrou ontem, parlamentares da região têm formulado moções de apoio a dono de colégio em Santo André que fez declarações homofóbicas, fato que tem sido contemporizado pelo tucano. O clima esquentou entre os parlamentares andreenses. “Na história, houve momentos em que pessoas disseram: ‘Judeus, aqui não’, em outros momentos: ‘Pretos, aqui não’; ‘PCDs (Pessoas Com Deficiência), aqui não’ ou até ‘mulheres, aqui não’. O que esse professor fez foi dizer: ‘LGBTs, aqui não’. E essa história sempre acaba trágica”, disse Alvarez.

Substituição

O governo do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), oficializou ontem a exoneração do secretário de Cultura e Juventude, Adalberto Guazzelli (PSDB). Como antecipou o Diário, o tucano caiu após polêmica envolvendo festival realizado na semana passada. Para o cargo, a gestão escalou Lígia Ramos, conhecida como Lilika. Ela atuava na Secretaria de Comunicação.



Podemos

O vereador Márcio Júnior (Podemos), de Diadema, protocolou projeto em que propõe concessão de título de cidadão diademense ao ex-juiz e ex-ministro da Justiça do governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), Sergio Moro, recém-filiado ao Podemos para disputar a Presidência. A condecoração, no entanto, tende a ser derrubada pela base governista – então magistrado, Moro autorizou a condução coercitiva do hoje prefeito José de Filippi Júnior (PT), em 2016.

Educação

O deputado estadual Daniel José (Novo) visitou equipamentos do Grande ABC na quinta-feira, em agenda costurada pelo empresário Paulo Proieti, pré-candidato a deputado federal pelo partido na região. As visitas foram voltadas ao tema da educação. Ao secretário executivo do Consórcio Intermunicipal, Acácio Miranda, o parlamentar falou sobre projeto de sua autoria que propõe condicionar a distribuição do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) de acordo com o desempenho da educação do ensino fundamental nas redes municipais e taxa de cobertura de creches.