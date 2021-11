AD São Bernardo se despede da Liga Paulista com empate

Dérek Bittencourt



20/11/2021 | 00:01



A AD São Bernardo foi valente, mas um gol sofrido faltando 17 segundos para terminar o tempo normal eliminou a equipe do Grande ABC da Liga Paulista de futsal. O Bernô esteve quatro vezes à frente no placar do duelo pelas quartas de final disputado ontem à noite, em Campinas. Porém, empurrado pela torcida, o Pulo Futsal foi buscar a igualdade e, por ter vencido a ida (5 a 1), jogava justamente pelo empate, resultado que persistiu até o apito final: 4 a 4.

Para os são-bernardenses, apenas a vitória interessava. E foi com esse intuito que o time embarcou às 16h rumo a Campinas, para o duelo que estava marcado para as 19h30. Quando a bola rolou, o time da região tentou controlar as ações e construir o placar favorável. Antes do fim da etapa inicial, Mazinho abriu o placar, colocando o Aurinegro em vantagem: 1 a 0.

Na segunda etapa, logo no início, o Pulo empatou. Mazinho, porém, tratou de recolocar o São Bernardo em vantagem (foi o 18º gol dele na competição, artilheiro isolado). Mais uma vez o time da casa igualou e, na base da garra, Bruno Kian novamente deixou o Bernô na frente. Usando o goleiro-linha, o Pulo fez 3 a 3 e, da mesma maneira, usando o arqueiro flutuante, Carlinhos marcou o quarto dos visitantes, resultado que levava o jogo para a prorrogação. Faltando 17 segundos, porém, os campineiros fizeram 4 a 4 e alcançaram a classificação.