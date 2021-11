Obituário - 22 de novembro de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



22/11/2021 | 00:05



SANTO ANDRÉ

Herculano Ribeiro da Silva, 84. Natural de Bocaina (São Paulo). Residia na Vila Eldizia, em Santo André. Dia 18, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Fábio Marigonda, 82. Natural de Santo André. Residia no Jardim Orlandina, em São Bernardo. Dia 18, em Santo André. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Waldecio Helio de Souza, 82. Natural de Diamantina (Minas

Gerais). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 18. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Sebastião Gomes de Carvalho, 79. Natural de Caldas (Minas Gerais. Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Haas, 76. Natural de Santo André. Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 18. Memorial Planalto.

Antonia Alencar Quaresma, 75. Natural de Pedra Branda (Ceará). Residia na Vila América, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Aroaldo dos Santos Oliveira, 69. Natural de Itabaiana (Sergipe). Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Dia 18, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Pedro Donizeti Zanardi, 63. Natural de Bento de Abreu (São Paulo). Residia no Centro de Pinhalzinho (São Paulo). Corretor de imóveis. Dia 19, em Santo André. Cemitério Municipal de Pinhalzinho.

Edson Shigeru Oshiro, 59. Natural de Santo André. Residia na Vila Linda, em Santo André. Comerciante. Dia 18. Jardim da Colina.

Donisete Aparecido Rodrigues, 56. Natural de São Caetano. Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Mecânico de autos. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Márcio Roberto Ciriaco da Silva, 43. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Psicólogo. Dia 18. Jardim da Colina.



SÃO BERNARDO

Maria Julieta Camara Canada, 91. Natural de Portugal. Residia na Vila Duzzi, em São Bernardo. Dia 18. Jardim da Colina.

Maria das Dores Marcos, 87. Natural de Guaxupé (Minas Gerais). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério de Vila Euclides.

Maria José de Assis Silva, 80. Natural de São Luís do Quitunde (Alagoas). Residia no bairro Santa Cruz, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Cemitério dos Casa.

Alice de Souza Gomes, 71. Natural de São Bernardo. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 18. Cemitério de Vila Euclides.

Maria das Graças de Souza, 68. Natural de Mantena (Minas Gerais). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 18. Jardim da Colina.

José Claudio da Silva, 65. Natural de Catende (Pernambuco). Residia na Vila do Tanque, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério dos Casa.

Inês da Silva Prado, 64. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério dos Casa.

Júlio César Muntanelli, 57. Natural de Mauá. Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério dos Casa.

Valquíria Poli Morassi, 53. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Lusitânia, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério de Vila Euclides.

Osias dos Santos, 51. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério dos Casa.

Marcelo Martins Gomes, 47. Natural de Ponte Nova (Minas Gerais). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério dos Casa.

Reginaldo Damião de Oliveira, 36. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério de Vila Euclides.

Maurício Rodrigo Millon, 32. Natural de São Bernardo. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 18. Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

Conceição Scarcelli Brandi, 75. Natural de Dourado (São Paulo). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 18, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Etel Moura Marcelino, 84. Natural de Diogo de Vasconcelos (Minas Gerais). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 18, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Maria das Graças Silva, 69. Natural de Ipanema (Minas Gerais). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 18, em São Bernardo. Cemitério Municipal de Diadema.

Murilo Oliveira dos Santos, 19. Natural de Diadema. Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 18, em São Bernardo. Vale da Paz.

M A U Á

Maria José Saturnino, 100. Natural de Jundiaí (São Paulo). Residia no bairro dos Finco, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 18. Vale dos Pinheirais.

Therezinha Lorencini Magalini, 86. Natural de Batatais (São Paulo). Residia na Vila Assis Brasil, em Mauá. Pensionista. Dia 18, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Maria da Silva Souza, 73. Natural de Tumiritinga (Minas Gerais). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Pensionista. Dia 18, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.