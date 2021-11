Obituário - 20 de novembro de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



20/11/2021 | 00:05



SANTO ANDRÉ

Italia Aricieri de Melo, 87. Natural de Ibirá (São Paulo). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Orminda Clélia Rosolen, 87. Natural de Matão (São Paulo). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 16. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Luzia Vicente dos Santos, 87. Natural de Itambé (Pernambuco). Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Djanira Oliveira Luiz, 75. Natural de Espinosa (Minas Gerais). Residia no Jardim Santo André. Em Santo André. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Camparoti, 73. Natural de Lucélia (São Paulo). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Epitacio Felipe de Gouveia, 73. Natural de Sertania (Pernambuco). Residia no Jardim Sapopemba, em São Paulo, Capital. Dia 16, em São Bernardo. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Maria Alves do Nascimento, 73. Natural de Olindina (Bahia). Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Dia 16. Memorial Planalto.

Vitor Belo da Silva, 66. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sandra Regina Moraes Rodrigues, 64. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Pensionista. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Ernestina Pomponet da França, 104. Natural de Ipirá (Bahia). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 16, em São Bernardo. Vale da Paz, em Diadema.

Catarinuzza Fumi Vetro, 97. Natural da Itália. Residia em São Paulo, Capital. Dia 16. Cemitério de Vila Euclides.

Emerson Honório de Oliveira, 85. Natural de Coroaci (Minas Gerais). Residia no bairro dos Casa. Dia 16. Cemitério dos Casa.

Oswaldo Alonso, 81. Natural de Santa Lúcia (São Paulo). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 16, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

Alzira Alves Pereira, 80. Natural do Espírito Santo do Pinhal (São Paulo). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 16. Jardim da Colina.

Gabriel Bazan Cruz, 76. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 16. Jardim da Colina.

Margarida Cândida da Silva, 75. Natural do Rio de Janeiro, Capital. Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério dos Casa.

Maria Ferreira, 69. Natural de Engenheiro Caldas (Minas Gerais). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério dos Casa.

Fancisca de Assis de Souza, 61. Natural de Crato (Ceará). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério dos Casa.

Reginaldo Roberto Alves da Silva, 48. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério da Paulicéia.



D I A D E M A

Maria Aparecida da Silva, 87. Natural de Angatuba (São Paulo). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 16. Vale da Paz.

Hermógenes Alves de Souza, 74. Natural de Cupira (Pernambuco). Residia no bairro Noevo, em Diadema. Dia 16. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria Damiana Soares da Luz, 69. Natural do Estado do Pará. Residia no bairro Eldorado. Dia 16. Vale da Paz.

José Pereira do Nascimento, 66. Natural de Alpercata (Minas Gerais). Residia na Vila Marari, em São Paulo, Capital. Dia 16. Cemitério das Cerejeiras, em São Paulo.

José Lucar Vergilato, 66. Natural de Resplendor (Minas Gerais). Residia na Cidade Júlia, em São Bernardo. Dia 16. Vale da Paz.

Amilton de Castro, 64. Natural de Carmo do Rio Claro (Minas Gerais). Residia no bairro Pedreira, em São Paulo, Capital. Dia 16. Cemitério Municipal de Diadema.

José Alves de Oliveira, 62. Natural de Iepê (São Paulo). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 16. Vale da Paz.

Humberto Sabino da Silva, 56. Natural de Cataguases (Minas Gerais). Residia no Centro de Diadema. Dia 16. Cemitério Municipal de Diadema.

Geovan Moura da Silva, 45. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim das Nações, em Diadema. Dia 16. Cemitério Municipal de Diadema.



M A U Á

José Francisco de Santana, 70. Natural de Lagarto (Sergipe). Residia no Jardim Esperança, em Mauá. Dia 16, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

Eralda Holanda de Freitas, 60. Natural de Campina Grande (Paraíba). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 16. Vale dos Pinheirais.



RIBEIRÃO PIRES

Ursulino Afonso de Carvalho, 72. Natural de Antenor Navarro (Paraíba). Residia na Vila Bocaina, em Ribeirão Pires. Dia 16. Cemitério São José.

Andréa Carla Alves Mendes, 51. Natural de Santos (São Paulo). Residia no Distrito de Ouro Fino, em Ribeirão Pires. Dia 16. Cemitério São José.