Semasa abre agenda com ações focadas em educação ambiental

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



19/11/2021 | 00:01



O Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) está retomando gradativamente as atividades presenciais de educação ambiental. Frequentadores do Crisa (Centro de Referência do Idoso de Santo André) agora têm a oportunidade de participar gratuitamente de oficinas e visitas com temáticas ambientais e de sustentabilidade.

No dia 25, das 9h às 11h30, ocorre a oficina Compostagem, Transformando Lixo em Vida. A atividade visa mostrar a importância ambiental de reaproveitar restos de alimentos para fazer compostagem, ou seja, adubo para hortas, plantas e jardins. O Semasa realizará a mesma oficina em 9 de dezembro, no mesmo horário. A iniciativa vai ocorrer no Centro de Referência em Educação Ambiental da autarquia, que fica na Rua Igarapava, 250, no Valparaíso. A Prefeitura de Santo André vai disponibilizar veículo para quem deseja participar da ação.

No dia 7 de dezembro, haverá visita ao Parque do Pedroso. Serão realizadas atividades de percepção ambiental para destacar as características da Mata Atlântica, a importância e os benefícios do contato com a natureza. O encontro será das 9h às 12h. Em caso de chuva, a visita será reagendada.

As inscrições podem ser feitas pessoalmente na sede do Crisa, na Rua Bernardino de Campos, 300, no Centro, ou pelo telefone 4992-8132, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Idosos que desejam participar das ações precisam levar documento que comprove idade de 60 anos ou mais, além de carteira de vacinação da Covid atualizada e comprovante de residência.