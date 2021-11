Obituário - 19 de novembro de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



19/11/2021 | 00:05



Vilma Perigo Rossi

(São Bernardo, 30-8-1950 – 15-11-2021)

A família Perigo tem seus registros em São Bernardo já em 1888. Naquele ano aparece no Cartório de Registro Civil da cidade o nome de Carlos Perigo, natural de Bergamo, na Lombardia.

Já a família Rossi está entre os imigrantes que chegaram à cidade na década de 1910, originária de Lucca.

Dona Vilma leva no nome as duas famílias, gente muito antiga de São Bernardo, desde o tempo da colonização.

Ela é filha de Silvino Perigo e Alice Antonia Perigo. Viúva de Ângelo Rossi. Parte aos 71 anos. Deixa os filhos Fernanda e Fábio. Foi sepultada no Cemitério de Vila Euclides.

A missa de sétimo dia será celebrada domingo (dia 21), às 19h, na Basílica de São Bernardo, a Matriz da Boa Viagem.



SANTO ANDRÉ

Apparecida de Souza Santos Pollone, 96. Natural de José Bonifácio (São Paulo). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 15. Memorial Jardim Santo André.

Romilda Tumoli Barsottini, 91. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Diva de Carvalho Ferreira, 86. Natural de Urandi (Bahia). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ernesto Veríssimo, 86. Natural de Presidente Alves (São Paulo). Residia na Vila Aquilino, em Santo André. Dia 15. Jardim da Colina.

Wanda Malentachi de Albuquerque, 78. Natural de São João da Boa Vista (São Paulo). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 15. Jardim da Colina.

Izabel Cotarelli, 77. Natural de Getulina (São Paulo). Residia no Jardim Ocara, em Santo André. Dia 15. Memorial Phoenix.

Rosa Maria de Marchi, 77. Natural de Vargem (São Paulo). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João Pereira da Silva, 74. Natural de Valparaíso (São Paulo). Residia no Jardim Cristiane, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Carlos Alberto Albuquerque de Castro, 68. Natural de Jeremoabo (Bahia). Residia no Parque Marajoara, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Francisco Rogério Basso, 68. Natural de Santo André. Residia na Vila Eldizia, em Santo André. Dia 15. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Levi Dias, 68. Natural do Rio de Janeiro, Capital. Residia no Jardim Teles de Menezes, em Santo André. Eletricista. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Vilma Soares, 61. Natural de São Bernardo. Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Manoel Messias, 60. Natural de Santa Cecília do Pavão (Paraná). Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marinalva Lira Barboza Campello, 58. Natural de Mucuri (Bahia). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 15. Memorial Jardim Santo André.

Cleide Nascimento da Silva, 47. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim do Carmo II, em Itapecerica da Serra (São Paulo). Dia 15, em Santo André. Cemitério Municipal de Itapecerica da Serra.

Ricardo Messa, 38. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Lúcio Fernandes Oliveira, 91. Natural de Vitória da Conquista (Bahia). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério dos Casa.

Augusta de Oliveira Salaorni, 84. Natural de Nova Resende (Minas Gerais). Residia no Jardim do Mar, em São Bernardo. Dia 15. Jardim da Colina.

Maria Bernadete Tadeusa da Silva, 49. Natural de Santo André. Residia em Ubatuba (São Paulo). Dia 15. Cemitério de Vila Euclides.

Romildo Pereira Cardoso Durval, 42. Natural de Ribeira do Pombal (Bahia). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 15, em Santo André. Jardim da Colina.

Bruno Marrafon, 28. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 15. Vale dos Pinheirais.



SÃO CAETANO

Manoel Francisco da Silva, 89. Natural de Crato (Ceará). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 15. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Alzira Saurin Abranches, 74. Natural de Barra Dourada, Distrito de Neves Paulista. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 15. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

Francisco Batista dos Santos, 60. Natural de Presidente Bernardes (São Paulo). Residia no Jardim São Caetano. Autônomo. Dia 15, em Santo André. Cemitério Municipal de Bataguassu (Mato Grosso do Sul).



D I A D E M A

Horácio Vieira da Silva, 97. Natural de Capelinha (Minas Gerais). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 15. Vale da Paz.

Odila Maria dos Santos, 64. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 15. Cemitério Municipal de Diadema.

Leonice Aparecida Martins, 41. Natural de Diadema. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 15, em São Bernardo. Vale da Paz.



M A U Á

Elisa dos Santos Nunes, 45. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Assis Brasil, em Mauá. Dia 15, em Ribeirão Pires. Vale dos Pinheirais.



RIBEIRÃO PIRES

José Joaquim de Oliveira, 76. Natural de Quintana (São Paulo). Residia no bairro Colônia, em Ribeirão Pires. Dia 15. Cemitério São José.



RIO GRANDE DA SERRA

Luiz Pimenta, 71. Natural de Ribeirão Pires. Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 15. Cemitério São Sebastião.