Black Friday PlayStation começa amanhã com descontos de até 50%

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



18/11/2021 | 13:55



A Black Friday PlayStation começa amanhã (19) e vai até 29 de novembro. Durante o período, os jogadores poderão encontrar descontos de até 50% em jogos disponíveis na PlayStation Store e nos principais varejistas do mercado. A promoção também chega com condição especial para quem deseja renovar ou adquirir o serviço de assinatura PS Plus. Abaixo, mais detalhes das principais ofertas.

Descontos em varejistas

PlayStation 5

Sackboy: Uma Grande Aventura – Desconto de até 50%

Coleção Nioh – Desconto de até 43%

Demon’s Souls – Desconto de até 43%

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales – Desconto de até 40%

Ghost of Tsushima (Director’s Cut) – Desconto de até 29%

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition – Desconto de até 29%

Ratchet & Clank: Em Uma Outra Dimensão – Desconto de até 29%

Returnal – Desconto de até 29%

Death Stranding (Director’s Cut) – Desconto de até 20%

Deathloop – Desconto de até 17%

PlayStation 4

Days Gone – Desconto de até 50%

Marvel’s Spider-Man (Jogo do Ano) – Desconto de até 50%

Sackboy: Uma Grande Aventura – Desconto de até 50%

The Last of Us Part II – Desconto de até 50%

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales – Desconto de até 40%

PlayStation Hits – Desconto de até 40%

Ghost of Tsushima (Director’s Cut) – Desconto de até 33%

Descontos da PlayStation Store

Back 4 Blood: Standard Edition (PS4 e PS5)

Far Cry 6 Standard Edition (PS4 e PS5)

Life is Strange: True Colors (PS4 e PS5)

Mortal Kombat 11 Ultimate (PS4 e PS5)

NBA 2K22 (PS4 e PS5)

Resident Evil Village (PS4 e PS5)

Tales of Arise (PS4 e PS5)

FIFA 22 (PS4)

Madden NFL 22 (PS4)

Desconto do PS Plus

Durante a Black Friday PlayStation, os usuários também poderão assinar ou renovar o PS Plus com até 33% de desconto nos principais varejistas do País e dentro da própria PlayStation Store.