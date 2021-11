Para evitar novo Natal Iluminado

Júnior Carvalho



18/11/2021 | 05:07



O governo do prefeito interino de São Caetano, Tite Campanella (Cidadania), resolveu refazer todo o processo de contratação de empresa para montagem de árvore de Natal gigante no município. A decisão foi oficializada ontem no Diário Oficial e ocorre depois de denúncias do Diário, que mostraram que o contrato estava prestes a ser fechado com uma empresa que pertence à prima de uma vereadora governista, a debutante Thai Spinello (Novo). Na semana passada, quando questionado pela equipe de reportagem sobre decisão de abortar a contratação de firma ligada à parlamentar, o governo interino enviou resposta confusa e não quis passar recibo de que caminhava para possíveis questionamentos jurídicos se assinasse o acordo. Ontem, com a reabertura do processo, ficou nítido que Tite quer fugir de ser o protagonista de novo escândalo ligado ao Natal na cidade. Explico: o hoje prefeito interino, então líder do governo do ex-prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) na Câmara durante a legislatura passada, foi o presidente de CPI que investigou desvios de dinheiro público em convênio envolvendo as festividades natalinas com a Aciscs (Associação Comercial e Industrial de São Caetano).

Engrenagem

Possível cisão no chamado G-10, grupo de vereadores em São Bernardo que está dando dores de cabeça ao governo do prefeito Orlando Morando (PSDB), não se concretizou. Na sessão de ontem, novos movimentos orbitaram no Plenário Tereza Delta. O que se comenta é que há conversas para que projetos estratégicos para a engrenagem da administração devam enfrentar dificuldades para tramitar. O Paço já tem adotado cautela e deixado de enviar projetos há pelo menos três semanas para não expor eventuais derrotas.