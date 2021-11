Estádio Bruno Daniel está mais próximo de receber o Ramalhão

Dérek Bittencourt



17/11/2021 | 00:01



O Estádio Bruno Daniel está quase pronto para voltar a receber eventos esportivos e, principalmente, o Santo André. Funcionários agilizam os preparativos finais de colocação do gramado sintético, numeração e pintura de arquibancadas e outros setores, para que o equipamento seja reinaugurado. A expectativa é a de que na sexta-feira seja realizado pequeno evento para reabertura do espaço, que receberá os jogos do Ramalhão no Campeonato Paulista a partir de 26 de janeiro; a equipe e a Prefeitura ainda buscarão providenciar todos os laudos da praça esportiva – em razão do vencimento dos documentos, o local está interditado desde fevereiro deste ano para partidas organizadas pela Federação Paulista de Futebol.

Principal mudança do estádio, o gramado – que passou de natural para sintético – teve finalizada a colagem dos tapetes. Agora, faltam colocar as bolinhas de borracha para iniciar o processo de pintura das linhas. De acordo com Alessandro Oliveira, presidente da Soccer Grass – empresa responsável pela colocação do piso artificial –, o Bruno Daniel está recebendo gramado “de alta performance”.

“O campo está todo ‘aberto’. Atrasou um pouco por condições meteorológicas, mas está bem próximo de terminar. É um produto de última geração, que atende o futebol profissional de alto rendimento. O mesmo produto temos instalado no São Paulo, no Corinthians, tem no CT do Boston City FC, que está ficando pronto em Minas Gerais (na cidade de Manhuaçu). Então é produto de alta performance que tenho certeza que vai atender o Santo André e o elenco vai ficar satisfeito com a qualidade do gramado”, explicou.

Ainda nesta semana, Alessandro deverá se reunir com dirigentes do Ramalhão para tratar dos cuidados com o campo. “A manutenção vai ser necessária. Estamos agendando com o presidente do Santo André para falar sobre este tema. Não dá para falar sobre valores, porque temos de saber sobre a real necessidade e qual o tipo de trabalho que vamos aplicar, se será manutenção, se durante o jogo precisará de apoio como no Allianz Parque, que tem toda uma gestão no decorrer da partida. Só depois dessa reunião que vou trazer para nossa engenharia para afinar a relação de custo”, afirmou o presidente da Soccer Grass.

O custo estimado da reforma do Bruno Daniel foi de R$ 3,7 milhões com recursos da própria Prefeitura.