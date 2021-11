Salva pela confusão do Novo da Capital

Junior Carvalho



16/11/2021 | 05:35



Na semana passada, o Diário mostrou que o governo do prefeito interino de São Caetano, Tite Campanella (Cidadania), habilitou empresa que pertence à prima da vereadora governista Thai Spinello (Novo) para assinar contrato de montagem de árvore de Natal gigante no município. Na ocasião, a parlamentar não só negou qualquer influência no processo como rejeitou com veemência o título de governista. Apesar da nítida posição de Thai pró-Tite na Câmara, a cúpula do Novo na região prometeu avaliar a postura da parlamentar, eleita sob a égide da independência. Os últimos dias, porém, foram bem agitados para o partido. Na Capital, uma das vereadoras acusou a colega de bancada de agressão durante polêmica votação da reforma da Previdência municipal. Agora, a legenda vai precisar concentrar esforços para apagar outro incêndio.

Contas

A Câmara de Mauá incluiu na ordem do dia da sessão de hoje a votação das contas do ex-prefeito Donisete Braga (ex-PT) referentes ao exercício de 2016, que foram rejeitadas pelo TCE (Tribunal de Contas do Estado). A casa chegou a agendar a apreciação da matéria na semana passada, mas retirou o tema do plenário porque não conseguiu notificar o hoje prefeito Marcelo Oliveira (PT), que era presidente da Câmara na época e assumiu interinamente o governo com o afastamento temporário de Donisete, que disputava a reeleição.

Saída

Secretário de Cidadania e Inclusão Social do governo do prefeito de Rio Grande da Serra, Claudinho da Geladeira (PSDB), Emerson Honorato de Oliveira pediu exoneração do cargo na sexta-feira. Ele alegou motivos pessoais. O governo Claudinho segue juntando os cacos após o tucano perder a governabilidade e ver a Câmara abrir dois processos de impeachment contra ele.

Emenda

Os vereadores Márcio Júnior (Podemos) e Orlando Vitoriano (PT), de Diadema, anunciaram que apresentaram emendas à LOA (Lei Orçamentária Anual) de 2022 para a promoção e desenvolvimento do skate na cidade. A medida ocorre na esteira da vitória da pequena Rayssa Leal, 13 anos, que conquistou a medalha de prata na Olimpíada de Tóquio na modalidade, em julho.

Alívio

A informação de que a filiação do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) no PL foi suspensa fez algumas figuras do partido no Grande ABC respirarem aliviadas, pelo menos por ora. Lideranças da sigla na região, como o deputado estadual Thiago Auricchio, e o vice-prefeito de Santo André, Luiz Zacarias, estavam aparentemente incomodados com a iminente filiação do presidente.

Cautela

Questionado pelo Diário sobre o assunto na sexta-feira, Thiago não quis comentar sobre a possibilidade de ter Bolsonaro como correligionário. “Até o dia 22 tem muita coisa (para acontecer) ainda”, alegou o parlamentar, por meio de sua assessoria. Já Zacarias não respondeu às indagações da equipe de reportagem. Em tempo: o PL andreense tenta abrigar a candidatura da primeira-dama Ana Carolina Serra a deputada estadual no ano que vem, cujo projeto será patrocinado pelo governo Paulo Serra (PSDB), que é pró-Eduardo Leite (PSDB, governador do Rio Grande do Sul) nas prévias.