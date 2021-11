Beijo entre Ludmilla e Thaila Ayala em filme deixa esposa da cantora com ciúmes

14/11/2021 | 15:10



Ludmilla e Thaila Ayala estão no elenco do novo filme do Amazon Prime Video, intitulado Moscow. Dirigido por Mess Santos, o longa conta com uma cena de beijo entre as duas!

Thaila chegou até a falar da importância de uma cena como estas ser normalizada, mas ainda sim, o beijo deu o que falar na internet, e segundo o colunista Leo Dias, até Brunna Gonçalves, esposa de Ludmilla desde 2019, ficou mexida.

- Fico com ciúmes. Apoio ela em tudo na vida, mas é uma cena que não gosto de ver, não consigo assistir. Óbvio que fico com ciúme, mas o meu apoio ela tem super, só que assistir a cena não vai rolar.

Apesar do ciúme sentido, segundo a coluna, Brunna disse tudo de forma descontraída e aos risos.