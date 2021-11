Taylor Lautner, o Jacob de Crepúsculo, pede a namorada em casamento

14/11/2021 | 14:10



Taylor Lautner está noivo! O ator da saga Crepúsculo pediu a namorada, Taylor Done, em casamento e compartilhou a notícia com os fãs nas redes sociais.

E assim, todos os meus desejos se tornaram realidade, escreveu ele no Instagram, exibindo fotos do momento do pedido.

Taylor Dome também comemorou o pedido de casamento:

Meu melhor amigo em absoluto! Eu não vejo a hora de passar todo o meu tempo ao seu lado, escreveu.

Juntos há mais de três anos, Taylor Dome não é a primeira Taylor com quem ele se relaciona. Em 2009, o astro teve um breve romance com Taylor Swift. No Twitter, os internautas não perderam a chance de brincar sobre também sobre coincidência entre os nomes dos noivos. Veja abaixo:

O taylor lautner que ja namorou a Taylor Swift agora vai casar com a Taylor Dome que vai virar uma Lautner

E o Taylor Lautner que vai casar com a Taylor Dome e agora ela vai se chamar Taylor Lautner também

Em 2009 tinha a piadinha que se a Taylor Swift se casasse com o Taylor Lautner ela se chamaria Taylor Lautner e agora o Taylor vai realmente casar com uma Taylor