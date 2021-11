Gol contra da Rússia garante vaga da Croácia na Copa do Mundo do Catar

14/11/2021 | 14:00



Vice-campeã da Copa da Rússia em 2018, a Croácia estará em mais uma edição da Copa do Mundo. A vaga para a disputa de 2022, no Catar, foi garantida neste domingo, com uma vitória por 1 a 0 sobre a seleção russa, graças a um gol contra marcado pelo lateral Kudryashov aos 36 minutos do segundo tempo, em Split, na rodada final da fase de grupos das Eliminatórias Europeias. No lance, o jogador tentou interceptar um cruzamento, mas viu a bola bater em suas pernas antes entra no gol.

O triunfo, conquistado debaixo de uma forte chuva, deixou os croatas com 23 pontos, na liderança do Grupo H, ultrapassando a própria e Rússia e garantindo a vaga direta no principal torneio do futebol mundial. Já os russos caíram para o segundo lugar, com 22 pontos, e terão que jogar a repescagem para tentar buscar a vaga.

Com a classificação, a Croácia vai participar de sua sexta Copa do Mundo. Separado da Iugoslávia em 1991, o país disputou o torneio pela primeira vez em 1998, quando terminou em terceiro lugar. Desde então, ficou de fora apenas da edição de 2010.

Após não passar da fase de grupos em 2002, 2006 e 2014, chegou à final em 2018, perdeu para a França e foi vice-campeã. No mesmo ano, Luka Modric, grande destaque do time, foi eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa, superando Cristiano Ronaldo e Messi.

Além da seleção croata, Brasil, Alemanha, Dinamarca, França e Bélgica conseguiram a pontuação necessária nas Eliminatórias e estão garantidas na Copa do ano que vem. O Catar, anfitrião do evento, não precisa disputar a classificação e já tem vaga assegurada desde que foi escolhido como sede.