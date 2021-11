Fabiana Justus celebra após ser chamada de irmã por Vicky: Não sou mais titia

14/11/2021 | 12:11



Fabiana Justus comemorou que agora é chamada de irmã pela caçula de Roberto Justus, Vicky, de um ano e seis meses, filha dele com Ana Paula Siebert. No sábado, dia 13, a influenciadora digital, de 35 anos de idade e filha de Justus com Sacha Chryzman, contou que Vicky a chamou de irmã pela primeira vez em um encontro da família.

- O que eu sou sua?, questionou Fabiana para Vicky.

- É a minha irmã, respondeu ela.

Fabiana, então, celebrou:

Finalmente eu não sou mais titia!

Além de Fabiana, Justus ainda é pai de Ricardo, também fruto da relação com Sacha, além de Luiza, de 28 anos de idade, do casamento com Gisela Prochaska, e Rafaella, de 12 anos de idade, da união que teve com Ticiane Pinheiro.