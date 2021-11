Rainha Elizabeth II cancela participação em cerimônia oficial após problema de saúde

14/11/2021 | 12:11



A Rainha Elizabeth II, de 95 anos de idade, não vai mais participar de uma cerimônia oficial que acontece neste domingo, dia 14, em Londres, na Inglaterra, por causa de seu estado de saúde.

O Palácio de Buckingham comunicou que a rainha está com um problemas nas costas e, por isso, decidiu que irá se ausentar do compromisso real.

A rainha, que sofreu uma torção nas costas, decidiu nesta manhã, com grande pesar, que não poderá comparecer ao culto do domingo de Recordação no Cenotáfio. Sua Majestade está desapontada por perder a cerimônia religiosa, diz o comunicado.

O evento é uma homenagem aos soldados britânicos mortos na 1º Guerra Mundial. A cerimônia seria o primeiro compromisso público da rainha desde que ela foi aconselhada a ficar em repouso após ter passado uma noite no hospital, no fim de outubro.

O príncipe Charles, filho da rainha e herdeiro ao trono britânico, irá substituir a mãe no compromisso, depositando uma coroa de flores em nome dela no Cenotáfio, monumento de guerra no centro londrino.