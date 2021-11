Luísa Sonza e Thiaguinho são clicados em clima de romance em Búzios

14/11/2021 | 12:10



Luísa Sonza e Thiaguinho foram clicados em clima de intimidade no último sábado, dia 13, em Armação dos Búzios, Rio de Janeiro. As informações são do jornalista Adriel Marques, do Em Off.

Segundo a publicação, os dois se abraçaram no Píer da Praia do Canto, localizada na Rua das Pedras, deixando quem passava surpreso pela interação um tanto quanto romântica.

Luísa voltou aos palcos após a morte de Marília Mendonça com uma apresentação na região. Além dela e Thiaguinho, a também ex-mulher de Whindersson Nunes, Maria Lina Deggan, está em Búzios curtindo o feriado prolongado.

Um clique dos dois lado a lado circulou nas redes sociais enquanto eles estavam ao lado de outras pessoas.