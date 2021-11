Filha de Sabrina Sato e Duda Nagle é presenteada com cachorrinha: Aprendendo a ter responsabilidade

14/11/2021 | 11:10



A família Sato-Nagle aumentou! Isso porque, Zoe, a filha de Sabrina Sato e Duda Nagle, foi presenteada com uma cachorrinha. Duda revelou a novidade através do Instagram, no último sábado, dia 13, mostrando fotos da filha com o animal de estimação nos braços.

Duda ainda contou que a cachorrinha não recebeu nome ainda e que a pequena Zoe está contente com a nova companhia e aprendendo a ter responsabilidade de cuidar de um bichinho:

Zozô ganhou a sua primeira cachorrinha (ainda sem nome, hehehe) e está muito feliz, num carinho total, aprendendo a ter responsabilidade, a cuidar e colocar limites. Temos muito o que aprender nessa nova jornada. Obrigado tio Henrique pelo presente surpresa, escreveu ele na legenda, citando que o presente foi dado por Henrique Martins, que trabalha com Sabrina e é amigo pessoal da família.

Sabrina comentou na publicação e se derreteu pelo momento da filha: É muito amor!