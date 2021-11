Miami Heat vence Jazz e encerra série negativa; Wizards seguem na liderança

14/11/2021 | 09:13



Depois de três derrotas seguidas, o Miami Heat voltou a vencer na NBA. O fim do jejum veio na noite de sábado, com uma vitória por 111 a 105 sobre o Utah Jazz, em Salt Lake City. Sem a estrela Jimmy Butler, o time da Flórida contou com bom desempenho de Tyler Herro, cestinha da partida, com 27 pontos, e de Duncan Robinson, com 22 pontos, quatro rebotes, e quatro assistências.

Superior desde o início, o Heat dominou o adversário e chegou a ter 27 pontos de vantagem no placar, mas viu o Jazz reagir na reta final, graças às atuações de Bojan Bogdanovic e Jordan Clarkson, que somaram 51 pontos juntos.

De qualquer forma, não foi o suficiente para tirar o triunfo das mãos do Heat, agora quinto colocado da Conferência Leste, com oito vitórias e cinco derrotas, mesmo desempenho do Utah Jazz, sexto colocado na Conferência Oeste.

Na Amway Center, o visitante Washington Wizards venceu o anfitrião Orlando Magic e se manteve na liderança da Conferência Leste, com nove vitórias e três derrotas, enquanto o adversário fica em último, com dez derrotas e apenas três vitórias.

O resultado foi construído com participação importante de Spencer Dinwiddie, autor de 23 pontos, e de Montrezl Harrell, que fez 20. "A energia dele é simplesmente fenomenal porque tem um ritmo diferente e um nível de agressividade diferenciado", disse o treinador Wes Unseld Jr. sobre Dinwiddie.

Jogador dos Wizards, o brasileiro Raulzinho também foi bem. Em 16 minutos dentro de quadra, ele marcou nove pontos e contribuiu com cinco assistências, no que foi uma de suas melhores atuações na temporada.

Confira os resultados de sábado:

Utah Jazz 105 x 111 Miami Heat

Indiana Pacers 108 x 113 Philadelphia 79ers

Orlando Magic 92 x 104 Washington Wizards

New Orleans Pelicans 112 x 101 Memphis Grizzlies

Toronto Raptors 121 x 217 Detroit Pistons

Cleveland Cavaliers 91 x 89 Boston Celtics

LA Clippers 129 x 102 Minnesota Timberwolves