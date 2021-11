Vacinação entre profissionais de saúde

Do Diário do Grande ABC



A vacinação é a maneira mais segura e eficaz de adquirir proteção contra qualquer doença infecciosa. Por meio dela é possível eliminar ou reduzir potencialmente o risco de adoecimento ou manifestações graves de enfermidades, que podem levar a internações e até mesmo a óbito. Os números atestam a sua efetividade. De acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde), a vacinação evita de 2 milhões a 3 milhões de mortes por ano.



Importância da vacinação é incontestável, principalmente para aqueles que atuam na área da saúde. O tema sempre foi levado com afinco nas instituições, que têm dever de dispor e zelar pela saúde de seus trabalhadores e, em especial, de pacientes sob seus cuidados. Profissionais da área possuem maior exposição às doenças de etiologia infecciosa, o que implica no processo de adoecimento. Além disso, risco inerente ao exercício da profissão os torna importantes propagadores de doenças.



A pandemia do novo coronavírus trouxe à tona importantes discussões envolvendo o assunto. Algumas vezes, infelizmente, desestimulando a vacinação e, muitas vezes, confundindo a população. No entanto, são comprovadas a segurança e a eficácia dos imunizantes contra Covid-19 disponíveis no Brasil e no mundo. O tema ganhou novo debate com a publicação da portaria MTP número 620, de 1º de novembro de 2021, que determina que empresas não podem exigir comprovante de vacinação na hora de contratar empregados.



São quase dois anos coabitando o mesmo espaço que o vírus que ceifou mais de 600 mil vidas no País. A situação vem exigindo coragem e resiliência dos profissionais que estão na linha de frente durante todo esse tempo. Porém, o cenário vem mudando desde que a vacinação engrenou. Dia 8, inclusive, o Estado de São Paulo não registrou nenhuma morte por Covid pela primeira vez desde o início da epidemia. Tendo em vista a ampla proporção dos efeitos que a imunização vem apresentado ainda na drástica queda de contaminação e de casos graves, além de óbitos, devemos seguir batendo na tecla de que a vacinação contra a Covid-19 não é direito de escolha individual, mas pressuposto para a convivência social.



A todos, um recado: preserve a sua saúde, de seus familiares, dos colegas de trabalho e daqueles sob seus cuidados. Não se coloque em risco e não seja vetor de transmissão. Na busca de futuro melhor, a vacina é a nossa principal aliada.



Flávio Clemente Deulefeu é médico pneumologista, especialista em terapia intensiva, pós-graduado em gestão de unidades de saúde e em segurança do paciente pela Fiocruz e presidente do Ibross (Instituto Brasileiro das Organizações Sociais de Saúde) e do ISGH (Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar).



Incomodando

Peço novamente à Prefeitura de Santo André que acabe com o barulho de tampa de boca de lobo solta na Avenida Capitão Mário Toledo de Camargo, em frente à Travessa Cervantes, na Vila Silvestre. O pessoal da administração já esteve no local, arrumou, mas, logo após o conserto, o barulho voltou e é incômodo muito grande a cada vez que os veículos passam sobre a peça. Praticamente impossível dormir a partir do momento em que começa o fluxo de veículos, por volta das 4h. Imaginem vocês nos horários de pico!

Dulce Rocha

Santo André



De 21 para 27 – 1

Faço minhas as palavras do leitor Mauri Fontes nessa coluna a respeito do ilustre vereador Renatinho do Conselho (Mais vereadores?, dia 10). Ele e seus pares se vangloriam sobre trabalho que têm como obrigação com toda a população. Onde seria importante sua decisão, votou a favor dos aumentos do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) e do número de cadeiras. Mas, também, esperar o quê? Se vendeu antes de tomar posse do cargo, aceitando imposições do vereador que tinha o direito à vereança. Mais do Mesmo, infelizmente.

Robson Albuquerque

Santo André



De 21 para 27 – 2

Tenho acompanhado aqui reclamações sobre o aumento no número de vereadores em Santo André, de 21 para 27. Concordo com os reclamantes, porque acho absurdo colocar mais gente para fazer nada, que é o que faz vereador, com o nosso dinheiro. A não ser empregar parentes e amiguinhos que bajulam e ajudam em campanha. Tudo isso em período em que muita gente passa fome, sem emprego. Não devemos esperar moralidade desse pessoal, temos de agir. Mas percebo que são poucas pessoas as que reclamam, que protestam, e isso é tudo que eles querem. Quanto menos falarmos sobre isso, quanto menos protestarmos, melhor para eles, que fazem o que bem entendem. Cadê o Ministério Público?

Sandro Carvalho

Santo André



Centrão

Parodiando Reunião de Bacana, dos Originais do Samba: ‘Se gritar pega Centrão, não sobra um, meu irmão’. Agora os 40 ladrões estão felizes com a filiação do ‘Ali Babá’, o chefe!

Juvenal Avelino Suzélido

Jundiaí (SP)



Enganados

Em 2018, durante campanha, Bolsonaro criticou Valdemar da Cota Neto por este estar envolvido no Mensalão e falou que não haveria negociação com nenhum partido visando cargo. Disse ainda que ‘não existe toma lá dá cá, não existe isso daí, está fora de cogitação’. Agora ele se filia ao PL (Política, dia 9). E quem é o ‘dono’ desse partido? Sim, Valdemar da Costa Neto. Mais uma prova de que Bolsonaro sabia muito bem o discurso para enganar o povo, que caiu na lábia dele e ajudou a acabar com o Brasil. Até aí, normal, porque político nenhum presta. Mas continuar no erro de defender esse boçal, aí já é demais. Não suporto bolsonarista que não quer enxergar.

Sinira Marcato

Diadema