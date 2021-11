Balança que o filho é teu

Júnior Carvalho



13/11/2021 | 00:04



A rivalidade entre os governadores João Doria (São Paulo) e Eduardo Leite (Rio Grande do Sul) nas prévias do PSDB se intensificou ontem durante debate entre os candidatos a presidenciável do partido, realizado pelo jornal O Estado de S.Paulo. A dupla protagonizou embate tenso em diversos momentos, escanteando o ex-prefeito Arthur Virgílio (Manaus). Tanto Eduardo quanto Doria, ex-apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), tentaram pregar um no outro a pecha de bolsonarista, usando como argumento as posições pró-governo dos deputados federais de seus respectivos Estados na votação de projetos controversos, como a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) dos Precatórios. O ponto alto do debate, porém, ficou para o fim. Eduardo escancarou perseguições e represálias que tucanos paulistas têm sofrido do Palácio dos Bandeirantes por apoiar o gaúcho. Doria saiu pela tangente: “Prefiro falar de programas para o Brasil”, respondeu.

BASTIDORES

Depoimento

As comissões do impeachment do prefeito de Rio Grande da Serra, Claudinho da Geladeira (PSDB), ouviram o deputado federal Alex Manente (Cidadania), arrolado como testemunha de defesa do tucano no processo. Em seu depoimento, o parlamentar negou conhecimento das acusações contra o prefeito, como a do esquema de fura-fila da vacinação contra a Covid-19, na cidade, e alegou ter visto o caso na imprensa. A avaliação dos parlamentares foi de que o testemunho de Alex foi vazio e em nada ajudou Claudinho. Os grupos marcaram para ouvir a deputada estadual Carla Morando (PSDB) na quarta-feira, pela manhã.

Apoio

Os dois vereadores do PSB de Mauá, Ricardinho da Enfermagem e Samuel Enfermeiro, declararam apoio à candidatura do ex-vereador Fernando Rubinelli (recém-filiado ao partido) a deputado federal. Atual secretário de Serviços Urbanos do governo do prefeito Marcelo Oliveira (PT), Rubinelli almeja selar dobrada com o futuro candidato do governo a deputado estadual, o também secretário Rômulo Fernandes (PT, Planejamento).

Licença

Vereadora em São Caetano, Bruna Biondi (Psol), do mandato coletivo Mulheres por Mais Direitos, se licenciou da vereança por 15 dias por motivos pessoais. Como a divisão do mandato não é reconhecido regimentalmente, a cadeira será ocupada temporariamente pela primeira suplente da legenda na cidade, Neusa Ranieri.

Voltou

Após meses afastado do cenário político em Diadema, o ex-prefeiturável Taka Yamauchi (PSD), segundo colocado na corrida ao Paço diademense no pleito do ano passado, voltou a aparecer. Nas redes sociais, tem postado imagens de reuniões com apoiadores e sinalizado que deve ser candidato nas eleições do ano que vem.

Convite

Ex-secretário de Mauá, Júnior Orosco (PDT) recebeu convite do PL para disputar o pleito do ano que vem, quando se canditará novamente a deputado federal. No pleito de 2018, tentou cadeira na Câmara Federal – recebeu 30.418 votos – mas teve os apoios anulados pela Justiça Eleitoral com base na Lei da Ficha Limpa.