Atacante pede ‘sabedoria’ ao São Bernardo FC

Dérek Bittencourt



13/11/2021 | 00:01



O São Bernardo FC tem desafio e tanto pela frente para conquistar o bicampeonato da Copa Paulista. Amanhã, às 11h, no Estádio 1º de Maio, recebe o Botafogo, que venceu o primeiro confronto por 2 a 0, em Ribeirão Preto, e traz ampla vantagem ao Grande ABC. Para ficar com o título, o Tigre necessita vencer por três gols a mais. Se vencer pela diferença de dois tentos, a definição será nas penalidades. Empate ou triunfo mínimo deixam o troféu com os visitantes.

Com tantas possibilidades, o atacante Gustavo Ramos destacou que o time precisa ter ciência daquilo que deve ser feito e colocar em prática. “É um jogo que temos que ter sabedoria. Precisamos atacar, mas com cautela para não sermos surpreendidos. Confio muito no nosso grupo e sabemos que temos condições de reverter essa situação”, disse o jogador, autor de um gol na campanha aurinegra na competição.

A partida terá permitida a presença da torcida do São Bernardo FC, com 2.080 ingressos disponíveis para dois setores do 1º de Maio: arquibancada (a R$ 5) e cadeiras (a R$ 20). Os bilhetes estão à venda somente on-line no site saobernardofc.soudaliga.com.br. Para entrada no estádio, é necessário imprimir o comprovante (QR Code) ou tê-lo disponível (legível) no celular e apresentar no controle de acesso.

É obrigatória a apresentação do cartão de vacinação contra a Covid-19 completo (duas doses da vacina Coronavac, Astrazeneca ou Pfizer, ou dose única da Janssen). Quem não completou o esquema vacinal tem que apresentar o comprovante da vacina juntamente com o exame negativo de PCR (realizado até 48 horas antes da entrada no evento) ou de antígeno (realizado até 24 horas antes do evento).