Ecovias espera até 335 mil veículos no SAI em direção ao Litoral durante o feriado

A Ecovias, concessionária responsável pelo SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes) programou as operações especiais que serão implantadas no sistema durante o feriado da Proclamação da República, comemorado no dia 15 de novembro. A concessionária espera que entre 220 mil e 335 mil veículos sigam em direção à Baixada Santista, de 0h de sexta-feira (12) até a meia-noite de terça-feira (15). Serão realizadas operações especiais de inversão do sentido das pistas de acordo com a demanda de tráfego, seguindo os critérios técnicos estabelecidos em conjunto com a Artesp (Agência de Transportes do Estado de São Paulo).

O movimento de veículos em direção à Baixada Santista deve aumentar na tarde de sexta-feira (12), quando está prevista a implantação da Operação Descida 7X3, das 16h às 3h do sábado (13). Nesta configuração, ficam disponíveis para descida as pistas sul e norte da Via Anchieta e pista sul da Rodovia dos Imigrantes. A subida é feita somente pela pista norte da Imigrantes. O mesmo esquema deve voltar a ser implantado no SAI na manhã de sábado (13), das 8h às 20h e no domingo (14), das 9h às 12h.

Ainda segundo a Ecovias, a volta dos turistas deve ser intensificada no fim da tarde de domingo (14), dia em que está prevista a implantação da Operação Subida 2X8, das 18h às 21h. Nesse caso, as pistas sul e norte da Imigrantes e a pista norte da Via Anchieta estarão disponíveis para a subida da Serra. A descida será feita somente pela pista sul da Rodovia Anchieta. Este esquema deverá ser montado na segunda (15), das 11h às 3h da terça-feira (16).

É importante destacar que a inversão da mão de direção nas rodovias do SAI, durante as operações especiais de tráfego, ocorre apenas no trecho de Serra – entre os km 40 e o km 55 da Via Anchieta, e do km 40 ao km 57 da rodovia dos Imigrantes. Os usuários podem consultar a implantação das operações especiais e as condições da rodovia, em tempo real, pelo perfil da Ecovias no Twitter (@_ecovias), pelo 0800 019 7878 ou ainda pelo sos.ecovias.com.br.

Pagamento por aproximação - Os usuários do SAI também podem contar com um meio seguro de pagamento das tarifas nas praças de pedágios. Trata-se da tecnologia NFC (Near Field Communication), popularmente conhecida como “pagamento por aproximação” que, sem a utilização de fios e de senhas, permite que valores de até R$ 200,00 sejam realizados por meio da troca de informações entre dispositivos compatíveis, ou seja, que possuem os sensores NFC, como cartões de débito e crédito, relógios e pulseiras, sem qualquer custo adicional ao motorista.

Em meio à pandemia de Coronavírus, o novo meio de pagamento é também uma forma segura de diminuir os riscos de transmissão da Covid-19, já que não há contato físico entre o operador da cabine e o motorista. Basta aproximar o dispositivo na máquina localizada fora da cabine e realizar o pagamento da tarifa. Dentre os outros benefícios da nova tecnologia, está a redução de circulação de dinheiro em espécie nas cabines.