Sorocaba exibe o rostinho da filha, Fernanda

Sorocaba e Biah Rodrigues apresentaram a filha, Fernanda, nas redes sociais. A bebê nasceu no dia 10 de novembro e é a caçula da família e irmã de Theo, de um ano e seis meses de vida.

O cantor sertanejo postou uma foto logo após o nascimento da filha e escreveu:

Os filhos são herança do Senhor; eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas nas mãos de um soldado. Feliz o homem que tem muitas dessas flechas! Ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. (Salmos� �127:3-5� ). 10/11/2021, o dia em que Deus me confiou a vida da minha filha Fernanda. E desde então, peço que Deus nos dê sabedoria para cuidar, zelar e ensiná-la o caminho que ela irá trilhar. O meu desejo é que você e o seu irmão sejam como diz esse versículo: Sejam como flechas nas mãos de um soldado. Sejam fortes e corajosos! Que vocês sejam abençoados em tudo. Amo vocês.

Já Biah mostrou o momento do parto e relatou que a filha nasceu com o cordão umbilical enrolado no pescoço:

Depois de achar mais uma vez que não iria conseguir, Deus me capacitou e me surpreendeu. Primeiramente, obrigada, Senhor, por mais uma vez não soltar as minhas mãos! Minha filha, Você já nasceu uma grande guerreira, mesmo com o pescocinho tendo duas voltas do cordão umbilical, você desceu cheia de força e desejo de vir ao mundo. Esse foi o exato momento de quando a vi com aquelas voltas no pescoço. E no meio de tudo, a minha reação foi agradecer a Deus por cuidar de tudo o tempo todo. Como já sentíamos e sabíamos, tudo seria perfeito, pois desde o início o nosso encontro foi preparado por ELE ! Que Deus te abençoe hoje e sempre, minha Filha. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes, no meio dos povos; todos quantos os virem os reconhecerão como família bendita do Senhor.