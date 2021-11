Próximos passos de Geraldo Alckmin

Junior Carvalho



Muito se especula sobre o futuro do ex-governador Geraldo Alckmin (PSDB). Há alguns meses, confirmou que deixaria o tucanato para se candidatar ao Palácio dos Bandeirantes por outra legenda depois de o partido amarrar o ingresso do vice-governador Rodrigo Garcia (ex-DEM), em movimento capitaneado pelo governador João Doria (PSDB), hoje desafeto político de Alckmin e candidato nas prévias do PSDB à Presidência. O ex-governador, porém, segue no partido e, segundo tucanos pró-Eduardo Leite (governador do Rio Grande do Sul), se inscreveu para votar na disputa interna do partido, em Brasília, no dia 21. O que se ventila é que eventual derrota de Doria nas prévias tucanas deve refletir nos próximos passos de Alckmin.

Apoio

Falando nas prévias do PSDB, o diretório do partido em Diadema tornou público na quarta-feira apoio à candidatura do governador João Doria (PSDB) na disputa interna para a escolha do presidenciável. O movimento era esperado, já que nos últimos anos a sigla passou a ser comandada por figuras aliadas ao prefeito Orlando Morando (PSDB), de São Bernardo, principal aliado de Doria no Grande ABC.

Impressão digital

A FUABC (Fundação do ABC) negou qualquer ingerência política na indicação do infectologista Adilson Cavalcante, ex-diretor técnico de hospital em São Bernado, à superintendência do Mário Covas. Os fatos, porém, evidenciam que a nomeação teve dedo do prefeito Orlando Morando (PSDB). Na reunião do conselho, inclusive, estava presente o secretário de Saúde de Morando, Geraldo Reple.

Passaporte da vacina

O PV do Grande ABC entrou com ação no STF (Supremo Tribunal Federal) questionando a portaria editada pela Secretaria de Cultura do governo Jair Bolsonaro (sem partido) que veta a exigência de comprovante de vacinação em eventos. Segundo o partido, a portaria viola a proteção ao direito à saúde coletiva e individual, o preceito de acesso à cultura e a autonomia dos Estados e municípios. A ação é defendida pela advogada Vera Motta.

De saída

Presidente do diretório do Cidadania em São Caetano desde 2016, o vereador Marcel Munhoz deixou ontem o comando do diretório do partido na cidade. Figura abertamente ligada ao ex-prefeito José Auricchio Júnior (PSDB), o parlamentar tem futuro incerto na legenda, que chegou ao comando do Palácio da Cerâmica sob a gestão interina de Tite Campanella (Cidadania). O prefeito em exercício, inclusive, substituirá o parlamentar na presidência. “Estou entregando o partido redondo, com as contas em dia”, disse.

Placar

Está dois a zero o placar no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) para manter rejeitadas as contas do ex-prefeito José Auricchio Júnior (PSDB), de São Caetano, referentes à campanha de 2016. Esta coluna mostrou na semana passada que a corte iniciou o julgamento virtual do recurso do tucano contra a condenação dos balancetes da campanha que culminou com o retorno de Auricchio ao Palácio da Cerâmica e que também resultou na cassação do mandato do tucano.