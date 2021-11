Consórcio define prioridades para a retomada do turismo na região

Da Redação



12/11/2021 | 00:33



O GT (Grupo de Trabalho) Turismo do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC recebeu, ontem, representantes dos sete municípios para debater as prioridades para a retomada do turismo na região.

Durante o encontro, o GT destacou o papel dos programas federal e estadual de fomento ao turismo e a importância da regionalização das ações municipais na área.

O encontro também contou com balanço da primeira visita técnica para criação de roteiros para o fortalecimento do turismo regional, realizada no mês passado em Ribeirão Pires. A iniciativa foi acompanhada por técnicos do GT, da Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC e do Sebrae.

“A reunião marcou a retomada das atividades do GT. A presença de representantes de todos os municípios demonstra o engajamento do (Grande) ABC no desenvolvimento do turismo regional”, afirmou o coordenador do GT, Fernando Bonisio.