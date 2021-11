Mauá retoma projeto de monitoramento das águas de córregos e do Rio Tamanduateí

Da Redação



12/11/2021



A BRK Ambiental retomou, nesta semana, em parceria com as secretarias de Educação e Verde e Meio Ambiente, o monitoramento da qualidade da água de córregos e do Rio Tamanduateí, em Mauá.

O projeto, realizado desde 2015, é um instrumento de sensibilização e engajamento social e tem como objetivo promover consciência e a responsabilidade socioambiental, valorizando a importância dos mananciais e despertando o interesse da comunidade sobre os córregos, cursos d’água e rios presentes na cidade.

No retorno da iniciativa, apenas integrantes da concessionária e das secretarias se reuniram em torno do Córrego Bocaina e do Rio Tamanduateí para a retomada do monitoramento. Nos próximos meses, assim que a pandemia da Covid estiver mais controlada na cidade, o projeto contará também com participação de grupos de escolas municipais e da população.

O projeto de monitoramento dos cursos d’água de Mauá é realizado mensalmente em dois pontos do Rio Tamanduateí, contemplando o Córrego Bocaína e em trecho localizado no bairro Parque Boa Esperança, conhecido como tanque da paulista.

Para o projeto são utilizados kits que possibilitam a avaliação da água dos córregos e rios a partir de um total de 16 parâmetros, incluindo níveis de oxigênio, fósforo, PH, odor e aspectos visuais. Essa avaliação classifica a qualidade das águas em cinco níveis de pontuação, de acordo com a legislação ambiental, sendo: péssimo (de 14 a 20 pontos), ruim (de 21 a 26 pontos), regular (de 27 a 35 pontos), bom (de 36 a 40 pontos) e ótimo (acima de 40 pontos).

Os grupos participantes do projeto publicam os resultados mensais coletados no portal do Projeto Observando os Rios, da Fundação SOS Mata Atlântica, que disponibiliza em seu site um mapa virtual com diversos corpos hídricos do País, relacionando suas características e estados de conservação.

As análises também compõem o relatório anual Retrato da Qualidade da Água no Brasil, da Fundação SOS Mata Atlântica.