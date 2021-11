Caso das rachadinhas avança em Diadema

Júnior Carvalho



11/11/2021 | 00:10



Vereador de oposição em Diadema, Reinaldo Meira (Pros) teve o pedido negado pela Justiça da cidade para rejeitar denúncia na qual é réu por improbidade por suposta prática de rachadinha em seu gabinete durante a legislatura 2013-2016. A defesa do parlamentar alegou que o Ministério Público não provou nos autos que o vereador cobrava parte dos salários dos próprios assessores. Porém, o juiz André Mattos Soares, da Vara da Fazenda Pública, rejeitou o pedido do parlamentar para arquivar o processo porque, segundo o magistrado, não há elementos que descartem que Reinaldo Meira praticava rachadinha em conluio com uma ex-assessora. O MP pede que ele tenha os direitos políticos suspensos pelo período de oito a dez anos, além de ressarcimento dos valores.

BASTIDORES

Apoio?

Ainda em Diadema, chamou atenção reunião de dois pré-candidatos petistas da cidade com o único parlamentar do PSDB no município, Edval da Farmácia. Josa Queiroz (PT), presidente da Câmara, e Orlando Vitoriano (PT), líder do governo Filippi (PT) no Legislativo, estiveram com eleitores da base de Edval na noite de terça-feira. “Edval é uma grata surpresa na política diademense e tem sido importante aliado na luta diária em prol da população da nossa cidade. Estamos juntos, amigo”, publicou Josa nas redes sociais.

Reajuste

O governo do prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), apresentou ontem ao Sindserv (Sindicato dos Servidores Públicos) proposta de reajuste de 3% nos salários dos trabalhadores, que será aplicado em duas vezes nos meses de agosto e outubro do ano que vem. A administração também prometeu pagar duas parcelas de abono, no valor de R$ 300, nos meses de janeiro e fevereiro, incremento de R$ 50 no vale-alimentação e incorporação de R$ 200 escalonada de forma proporcional à carga semanal.

Repúdio

A Câmara de São Bernardo aprovou, na sessão de ontem, moção de repúdio aos ataques racistas sofridos pela vereadora Paolla Miguel (PT), de Campinas. Na segunda-feira, enquanto discursava na tribuna e defendia criação de conselho de valorização da comunidade negra, a parlamentar foi chamada de “preta lixo” por uma das pessoas que acompanhavam a plenária. A moção é de autoria da vereadora Ana Nice (PT).

Tem tempo

Primeira-dama de Santo André, Ana Carolina Serra segue fazendo suspense acerca do partido que abrigará sua provável candidatura a deputada no ano que vem. Sondada pelo PL, Ana disse que está “amadurecendo” o projeto. “Ainda não temos ideia de qual partido, ainda bem que tem tempo para pensar nisso. Pela legislação ainda temos até o primeiro quadrimestre do ano que vem”, disse, durante entrevista à live semanal do Diário.