Dificuldade nós que vamos propor, diz vice do Azulão

Dérek Bittencourt



11/11/2021 | 00:01



O São Caetano conheceu ontem o regulamento e a fórmula de disputa do Campeonato Paulista da Série A-2 de 2022. Recém-rebaixado após campanha para esquecer no Paulistão deste ano, o Azulão – sob nova gestão – vai entrar para ser um dos dois promovidos de volta à elite.

A competição, que contará ainda com Portuguesa, XV de Piracicaba, Oeste de Barueri, Juventus e outros, será disputada entre 26 de janeiro e 17 de abril. Os 16 clubes jogam entre si, em turno único. Os oito melhores passam ao mata-mata, em ida e volta. Haverá regresso do limite de sete suplentes. O campeonato será transmitido no Paulistão Play, HBO Max, TNT Sports e YouTube.

“Vai ser torneio bem competitivo, com muitos clubes grandes e de tradição”, afirmou o vice-presidente Mauricio Reigado, que representou o Azulão na reunião. Abusando da sinceridade, o dirigente falou sobre as dificuldades desta Série A-2. “Entramos para subir. Dificuldade nós é que vamos proporcionar aos adversários.”

O técnico Max Sandro e o auxiliar Axel seguirão à frente da equipe azulina e já trabalham no planejamento de 2022.