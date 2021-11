Um em cada quatro advogados de S.Bernardo foi infectado pela Covid

Thainá Lana

Do Diário do Grande ABC



09/11/2021 | 00:01



A pandemia da Covid-19 impactou a vida de milhares de pessoas ao redor do mundo e afetou a forma de trabalho de diversos profissionais. Na advocacia não foi diferente. Em São Bernardo, um em cada quatro advogados foi infectado pelo vírus, conforme aponta a pesquisa do instituto ABC Dados, que entrevistou 341 advogados inscritos na OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), subsecção da cidade, sendo que 85 relataram ter sido infectados pelo vírus.

Do total de contaminados, 12% afirmaram que se recuperaram totalmente da doença, enquanto 6% responderam que ficaram com alguma sequela do vírus e 12% não souberam informar se contraíram o coronavírus.O levantamento também mostrou que quase metade (46%) dos entrevistados chegou a perder algum ente querido, familiar ou amigo para doença – veja tabela abaixo.

O tesoureiro da 39° subseção da OAB, Marco Tossi, ressalta que a taxa de contaminação da categoria foi quase três vezes maior do que a média da população da cidade. “O índice entre advogados que contraíram a Covid em São Bernardo está muito acima das médias municipal, estadual e nacional. Enquanto a cidade registrou menos de 9% de infectados, o Estado, 10% e, o país, 11%, o número na nossa classe foi de 25%. Isso se deve à atuação essencial da advocacia à sociedade, que quase sempre demanda o atendimento presencial nos fóruns, nas delegacias e nos espaços onde os direitos dos cidadãos necessitem de nossa intervenção”, afirmou Tossi – cerca de 33% relataram que reduziram os atendimentos presenciais.

A pesquisa, que tem como objetivo analisar os impactos da pandemia em diversas categorias profissionais do Grande ABC, também busca avaliar o desempenho dos governos durante o período. Mais da metade dos entrevistados (57%) classificou péssimo ou ruim a atuação do governo federal no combate à pandemia e somente 1% não soube responder.

Sócio da ABC Dados, Marcos Soares explica o porquê do levantamento ter sido realizado com profissionais de direito. “A intenção foi de falar diretamente com profissionais de diversas áreas e, para tanto, uma parceria com essas entidades facilita esse objetivo. A primeira entidade que topou participar da iniciativa foi a OAB de São Bernardo, mas estamos em contato com outras entidades representativas para ampliar o alcance dessa pesquisa”, informou Soares, que também é sociólogo.

AVALIAÇÃO DA OAB

A atuação da ordem também foi avaliada pelos entrevistados, sendo a OAB regional mais bem classificada positivamente, com mais da metade (62%) de aprovação. Já a ordem estadual ficou com 43% das respostas positivas e a federal teve apenas 31% de aprovação por parte dos entrevistados.

Marco Tossi avalia o levantamento como essencial para compreensão do atual cenário da categoria. “É fundamental para entendermos como o chamado ‘novo normal’ impactou na advocacia da cidade. Todos tivemos que passar por um processo de adaptação, e com a OAB não foi diferente. Então, quando temos uma resposta tão significativa e a aprovação de mais de 62% da classe ao nosso trabalho neste período, percebemos que estamos no caminho certo. A pesquisa também aponta grandes desafios para a próxima gestão da Ordem”, argumenta Tossi.