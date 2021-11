Indústria pesada. A euforia dos anos 50. O desencanto dos anos 90.

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



08/11/2021 | 08:52



A revista do ‘Bank of London and South America’, edição de 31 de outubro de 1956, ontem por nós citada, refere-se a duas montadoras de veículos de São Bernardo sem citar o nome da cidade. Trinta e cinco anos depois, em 1991, o sociólogo José Roberto Gianello volta ao tema num artigo que, como disse Memória ontem, já é clássico, porque verdadeiro

Da revista internacional citando a nascente indústria automobilística moderna brasileira. Estamos em 1956: A nova fábrica Mercedes-Benz S/A foi oficialmente inaugurada em princípios de outubro. Sua produção inicial é de 200 caminhões de seis toneladas por mês e será elevada para 500 caminhões e 700 motores diesel em 1957. A Willys Overland do Brasil, filial de uma companhia norteamericana, desde 1953 monta jipes. Cinquenta por cento das peças avulsas que utiliza são de fabricação local. A companhia importa, atualmente, uma instalação completa de máquinas para o fabrico de motores de seis cilindros, no

montante de 20 mil por ano. A reportagem cita a FNM (Fábrica Nacional de Motores). Refere-se à nova fábrica da Mecânica Pesada S.A., de Taubaté. Noticia a vinda de uma missão italiana interessada em transferir empresas da Europa para o Brasil. Um banco francês emprestava dólares para a conclusão de uma fábrica de náilon. Industriais suecos submetiam ao presidente

JK planos para uma fábrica de máquinas de escrever e calcular, provavelmente em Juiz de Fora.

Nota – A reportagem falava da Mercedes-Benz e da Willys Overland sem citar o nome de São Bernardo, fato que mudaria

nos anos imediatamente seguintes por interferência do prefeito Lauro Gomes de Almeida. Por anos, modelos de automóveis montados em São Bernardo eram obrigados a ostentar o brasão da cidade. Medida definida por lei.

O TEMPO PASSA...

Vem o artigo do sociólogo José Roberto Gianello, aqui no Diário, com a segunda parte publicada em 9 de novembro de 1991. Título: ‘Deus e o Diabo no Caminho do Mar’, que diz, em sua abertura: A decadência da Estrada de Ferro Santos-Jundiaí, em Paranapiacaba, já era sentida na década de 1920, e a crise econômica de 1929 só fez acelerar esse processo, culminando

com uma política rodoviarista nos transportes, fazendo com que a nossa região, mais uma vez por fatalidade histórica, servisse de cenário para os novos caminhos do mar, agora asfaltados, cheios de pontes, túneis, viadutos, e pedágios. Surge a Via Anchieta (SP-150). Inaugurada em 22 de abril de 1947, substituía a Estrada Velha do Mar, e profetizava o futuro da indústria automobilística, pois as suas margens, à direita, no sentido Santos, seria ocupada pelas grandes montadoras. Desde o km 14 até km 32, e nas suas margens à esquerda, cresceriam as favelas, desde o km 19 até as encostas da Serra.



Nota da Memória – Linguagem simples e direta, jornalística, o texto de Gianello permanece atualíssimo, três décadas depois. Vamos cuidar de recuperá-lo, na íntegra, para publicá-lo no Face da Memória, mantendo as belas ilustrações do colega Pathè.

Diário há meio século

Domingo, 7 de novembro de 1971 – ano 13, edição 1684 Data – FEI (Faculdade de Engenharia Industrial), com campus em São Bernardo, celebra jubileu de prata e inaugura busto do ex-prefeito Lauro Gomes, seu benfeitor.

Imprensa – SBI (Sociedade Brasileira de Imprensa Ltda) é transformada em sociedade anônima com o nome de Diário do Grande ABC S/A.

Rádio – Prefeito Aldino Pinotti, de São Bernardo, concede entrevista ao programa Serafim Vicente, pela Rádio Diário

Municípios Brasileiros

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Guaimbê e Piacatu.

Pelo Brasil: em Goiás, Guarani de Goiás; no Paraná, Ibiporã; no Ceará, Jaguaribe; em Tocantins, Miranorte; no Rio Grande do Norte, Monte de Gameleiras e Parelhas; na Bahia, Nova Canaã; na Paraíba, Piancó; e em Santa Catarina, Rancho Queimado

Em 8 de Novembro de...

1916 – Norberto de Oliveira, escrivão de paz do distrito de Santo André, fixa residência na cidade.

1976 – Lançada a pedra fundamental do novo prédio da delegacia de polícia e cadeia de Diadema.Inaugurados os distritos policiais do Parque Novo Oratório e Jardim Ipanema, em Santo André.

1986 – Ribeirão Pires anunciava a implantação do sistema de Zona Azul nas ruas centrais.

Hoje

Dia Mundial do Urbanismo

Dia do Radiologista

1991 – Celebrado o aniversário de Paulo César, nome artístico de Jaime Gonçalves, diretor-artístico e coordenador de programação das rádios Scala FM (São Paulo, Curitiba, Ribeirão Preto e Belo Horizonte) e da Studio 92 FM, de Ribeirão Preto.

Paulo César, na década de 1950, fez muito sucesso no rádio paulistano, com o programa O Despertador. Esteve ligado ao Diário do Grande ABC desde 1969, quando o grupo comprou a Rádio Independência, de São Bernardo, da qual era um dos sócios-proprietários. A pedido do Grupo Diário, Paulo Cesar permaneceu como coordenador da emissora.

Angélica Ksyvickis chegava aos 18 anos com espetáculo dirigido por Jorge Fernando. Ela nasceu em Santo André, em 30 de novembro de 1973.

Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo celebrava 100 anos: 1891-1991.

Valberto Fusari, vice-prefeito e secretário de Administração de Ribeirão Pires, falece aos 47 anos. Foi sepultado no Cemitério São José. Prefeito Luiz Carlos Grecco decretou luto de três dias

Santos do Dia

Isabel Catez. Como a coirmã Teresa de Lisieux, também nascida em Avor, na França, atingiu os píncaros da santidade no breve arco de 26 anos. Passou a infância em Dijon, para onde o pai, militar, havia transferido a família

Godofredo

Deodato

Beato João Duns Scoto

Severo, Severiano, Carpóforo e Vitorino, os Quatro Santos Coroados