Bruna Marquezine responde se aceitaria ser traída por dez mil reais

08/11/2021 | 08:10



Bruna Marquezine surpreendeu os internautas ao responder uma pergunta de um perfil de humor no Instagram que questionava quem aceitaria ser traído por dez mil reais.

Você seria co**o por dez mil reais?, questionava a publicação.

A atriz, então, disparou:

Ué?! Já fui de graça.

A publicação, claro, viralizou na rede social e muita gente brincou que a atriz é gente como a gente.

Solteira, a atriz recentemente declarou que mantém boa relação com o ex-namorado, Enzo Celulari, filho de Claudia Raia e Edson Celulari. O empresário foi o primeiro namorado assumido desde o fim do relacionamento dela com Neymar Jr., que foi cheio de idas e vindas e muitas polêmicas.