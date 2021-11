São Bernardo FC sai atrás do Botafogo na final da Copa Paulista

Dérek Bittencourt



07/11/2021 | 13:17



O São Bernardo FC teve atuação para esquecer na manhã deste domingo, em Ribeirão Preto, no primeiro encontro com o Botafogo pela final da Copa Paulista. Mesmo com um jogador a mais desde os 25 minutos do primeiro tempo e tendo um pênalti a favor no fim do duelo - marcado pelo calor de 32ºC -, o Tigre acabou derrotado por 2 a 0. Assim, terá de vencer pela mesma diferença na partida de volta, domingo, dia 14, no Estádio 1º de Maio, para ao menos levar a definição aos pênaltis. A equipe do Grande ABC só ficará com o título direto se fizer três gols a mais do que o adversário.

Apesar de ter mais posse no início, faltava ao São Bernardo FC criar oportunidades claras de gol. Aos quatro minutos, João Carlos tentou de cabeça, mas Igor defendeu. Aos poucos, porém, a equipe da casa, mais habituada ao calor, foi tomando conta das ações e chegou ao gol. Aos 11, Hélio Paraíba exigiu grande defesa de Júnior Oliveira, que mandou para escanteio. Na cobrança, o mesmo atacante do Botafogo subiu com liberdade e abriu o placar: 1 a 0.

O Tigre tentou não se abalar com o tento sofrido. Aos 20, Gustavo Ramos arriscou, mas errou o alvo. Aos 25, um lance poderia ter mudado o rumo do duelo, quando Hélio Paraíba - que havia recebido cartão amarelo na comemoração do gol - acertou cotovelada em Renan Diniz e recebeu o segundo amarelo, sendo expulso. Daí em diante, como era de se esperar, o São Bernardo FC partiu com tudo para cima, mas encontrou a frente da área adversária muito congestionada. Assim, exagerava nas bolas alçadas; sem sucesso.

Para a segunda etapa, o técnico Márcio Zanardi colocou o São Bernardo FC ainda mais para a frente, mas o cenário era muito similar ao do fim da primeira etapa: o time de Ribeirão Preto formou uma fortaleza em frente ao gol defendido por Igor. Assim, aos quatro, Cesinha arriscou de longe, mas ficou no quase. Na sequência, Gionnoti também tentou e errou. E o pior para o Tigre aconteceria pouco depois. Aos 19, em uma das poucas chegadas do Botafogo, Marlon cruzou, Renan Diniz falhou o Bruno Michel (revelado no São Bernardo FC) empurrou às redes: 2 a 0. Após verificação do VAR, o tento foi confirmado.

Daí em diante, o que já era ansiedade se transformou em desespero para o time do Grande ABC, que tentava de qualquer jeito diminuir o prejuízo. Até que, aos 40, após longa verificação do VAR, a arbitragem marcou pênalti a favor do Tigre, após toque de mão de Diego. O artilheiro João Carlos, no entanto, parou em grande defesa de Igor. O lance parece ter desanimado o Aurinegro, que nada mais fez até o apito final.