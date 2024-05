CBF adia jogos de times do Rio Grande do Sul por 20 dias

Em meio às enchentes no Rio Grande do Sul, a CBF anunciou o adiamento dos jogos dos times do Estado por 20 dias em todas as competições nacionais.

Ao todo, oito partidas da Série A serão afetadas pela decisão, além de três confrontos pela Copa do Brasil.

Na última semana, Grêmio, Internacional e Juventude solicitaram o adiamento do Brasileirão por 20 dias. mas a CBF decidiu manter o andamento da rodada sem os gaúchos.



MEDIDAS DOS CLUBES

As diretorias de Palmeiras, São Paulo e Flamengo se reuniram na tarde de ontem e decidiram disponibilizar as suas instalações (centro de treinamento e estádios) para que os clubes do Rio Grande do Sul possam manter suas atividades enquanto a situação das enchentes no Estado não estiver normalizada.