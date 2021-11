Bagnaia vence e consegue título para Ducati na MotoGP; Quartararo abandona prova

07/11/2021 | 11:57



Duas semanas depois de cair na etapa da Emília-Romanha e ajudar a confirmar o título do francês Fabio Quartararo na MotoGP, o italiano Francesco Bagnaia viu os papéis serem trocados neste domingo, na etapa de Algarve, em Portugal. Desta vez, foi o campeão Quartararo, da Yamaha, quem caiu, enquanto Bagnaia cruzou a linha de chegada em primeiro lugar, garantindo o título de construtores para a Ducati e o vice na classificação de pilotos.

O italiano largou em primeiro lugar pela quinta vez consecutiva e conquistou a terceira vitória da temporada. O pódio também contou com as presenças do espanhol Joan Mir, da Suzuki Ecstar, e do australiano Jack Miller, da Ducati Lenovo Team, em segundo e terceiro, respectivamente. Álex Márquez, Johann Zarco, Pol Espargaró, Jorge Martín, Álex Rins, Enea Bastianini e Brad Binder fecharam o top 10.

Bagnaia chegou a ser ultrapassado por Miller na largada, mas se recuperou ainda na primeira curva. Pouco depois, Miller perdeu a segunda colocação para Mir, que conseguiu dar um pouco de trabalho para o líder. Aos poucos, contudo, o piloto italiano começou a se distanciar e a administrar a posição de uma forma mais tranquila.

Enquanto isso, algumas posições abaixo, a briga estava inflamada. O campeão Quartararo, que largou em sétimo, travou uma disputa intensa com o compatriota Zarcos e os espanhóis Martín e Pol Espargaró. O duelo acabou quando ele perdeu o controle da moto na curva 5 e teve que abandonar a prova.

Mais tarde, faltando duas voltas para o fim, Miguel Oliveira e Iker Lecuona se envolveram em um acidente e também abandonaram. Oliveira precisou receber atendimento médico e a prova foi encerrada com bandeira vermelha. Assim, foi confirmada a vitória de Bagnaia.

Com o primeiro lugar conquistado pelo italiano, a Ducati chegou aos 332 pontos e garantiu o título de construtores, já que não pode mais ser alcançada pela Yamaha, segunda colocada do ranking, com 298 pontos. Além disso, Bagnaia garantiu a vice-liderança da temporada, com 227 pontos. Quinto colocado na corrida, Johann Zarco foi confirmado como o melhor piloto independente da temporada.

A etapa de Algarve foi a penúltima da atual temporada da MotoGP, que acaba em Valência, no dia 14 de novembro. Além de encerrar o ano, a corrida na Espanha vai marcar a despedida do multicampeão Valentino Rossi, que resolveu parar de correr após fazer história na categoria.

Veja como ficou o Top 10 da etapa de Algarve:

1. Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo)

2. Joan Mir (Suzuki Ecstar)

3. Jack Miller (Ducati Lenovo)

4. Alex Marquez (LCR Honda Castrol)

5. Johann Zarco (Pramac Racing)

6. Pol Espargaro (Repsol Honda)

7. Jorge Martin (Pramac Racing)

8. Alex Rins (Suzuki Ecstar)

9. Enea Bastianini (Avintia Esponsorama)

10. Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing)