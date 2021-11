Em jogo com duas viradas, Roma perde para Venezia e intensifica momento negativo

07/11/2021 | 10:43



Após a derrota para o Milan no Campeonato Italiano e o empate com o modesto Bodo/Glimt, da Noruega, na Liga Conferência, a Roma chegou neste domingo ao terceiro jogo seguido sem vitória. O time comandado por José Mourinho saiu perdendo para o Venezia, em partida válida pela 12ª rodada da liga nacional, e conseguiu a virada, mas deixou os adversários buscarem a vitória por 3 a 2 no Estádio Pierluigi Penzo.

A derrota deixa a equipe romanista fora do G-4, em quinto lugar, com 19 pontos, três atrás do quarto colocado Atalanta, que venceu o Cagliari no sábado. Assim, a preocupação com o momento negativo se intensifica, já que houve apenas uma vitória nos últimos sete jogos, em série que inclui a goleada por 6 a 0 sofrida na primeira partida contra o Bodo/Glimt. Já o vencedor Venezia, que começou a rodada dentro da zona de rebaixamento, chegou aos 12 pontos e está na 14ª colocação. Os dois ainda podem perder posições até o final da rodada.

Assim como todos os outros times que enfrentam o Venezia, a Roma fez uma breve viagem de barco para chegar à ilha de Sant' Elena, em Veneza, onde está o Estádio Pierluigi Penzo. A delegação foi recebida por muitos torcedores, que cantaram e aplaudiram a todos, mas acaloraram a saudação ao verem o técnico José Mourinho pisando em terra firme.

Mais tarde, no gramado, a torcida dos donos da casa teve mais motivos para festa do que os romanistas. Com apenas um três minutos de bola rolando, Mattia Caldara recebeu passe de Aramu e abriu o placar ao acertar um chute no canto esquerdo.

O primeiro tempo passou de maneira nervosa para a Roma, até os minutos finais, quando houve um momento de inspiração que rendeu a virada. Shomurodov empatou aos 43, quatro minutos antes de Abraham receber dentro da área e colocar os visitantes em vantagem no placar.

A história do jogo teve uma nova reviravolta aos 20 minutos, quando Aramu converteu pênalti cometido por Cristante. A Roma bem que tentou recuperar a vantagem, mas não teve eficiência nas finalizações e viu o adversário virar aos 29, em um contra-ataque que acabou com Okereke colocando a bola na rede.

A Roma volta a campo no próximo dia 21 para enfrentar o Genoa, pela 13ª rodada do Campeonato Italiano, no Luigi Ferraris. No mesmo dia, o Venezia enfrenta o Bologna no Renato Dall'ara.