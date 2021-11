Uma cidade apreensiva

Do Diário do Grande ABC



07/11/2021 | 09:55



Há 11 meses que o legítimo direito do eleitor de São Caetano em decidir quem comandará a cidade até o fim de 2024 é desrespeitado. A demora no julgamento do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) vem prejudicando duplamente o morador da cidade: além de não poder decidir quem fica no comando do município, ainda vem sendo duramente atingido por gestão provisória absolutamente desconectada da realidade.

Sem ter tido um único voto para a cadeira de prefeito no ano passado, o vereador e atual prefeito interino Tite Campanella (Cidadania) tem mostrado que não está nem um pouco preocupado com a população. E já deu provas de seu desrespeito: criou brecha na lei que lhe garante o direito de não pagar o vale-uniforme aos pais dos estudantes da rede municipal, aumentou o IPTU em 10,25% e reajustou em 50% o valor da Zona Azul, mesmo tendo aval da Justiça para manter a cobrança em R$ 2.

O andamento do processo que vai definir o rumo de São Caetano está nas mãos justamente do presidente do TSE, ministro Luís Roberto Barroso. Quando o placar estava 2 a 0 a favor da volta de José Auricchio Júnior (PSDB), Barroso pediu vistas, o que adiou a conclusão do julgamento. O pedido é regimental, mas não dá para dizer que Barroso desconhece o processo. Em respeito à população, ele precisar dar mais agilidade à sua decisão. São sete ministros e, na prática, Auricchio precisa de mais dois votos para formar maioria e garantir a posse pela quarta vez como prefeito.

Seja qual for a decisão do Tribunal, o retorno de Auricchio ao comando do Palácio da Cerâmica ou a realização de nova eleição municipal, não dá mais para esperar. O morador de São Caetano não aguenta mais esse impasse. E este Diário não vai regredir um milímetro no compromisso de zelar pelos interesses do Grande ABC e, nesse caso específico, da população de São Caetano, que vem assistindo seu direito ao voto ser desconsiderado. O futuro de uma cidade não pode ficar parado na mesa de um ministro do Tribunal Superior Eleitoral.

O morador de São Caetano merece uma resposta. Para poder, de fato, planejar o futuro.