Santo André supera Iacanga e vai à final da Superliga C

Dérek Bittencourt



07/11/2021 | 00:01



O Super Vôlei Santo André conquistou ontem, em Suzano, vaga à final da Superliga C masculina. O time do Grande ABC teve pela frente o Iacanga/RH Fitness e venceu por 3 sets a 1, parciais de 25/23, 25/18, 22/25 e 25/18. O adversário na decisão, que será disputada hoje, às 17h, e vale acesso à Superliga B, sairia do confronto entre Suzano x Sesi Osasco, em jogo que terminaria após o fechamento desta edição.

“Temos um compromisso com o vôlei andreense, tão repleto de histórias e conquistas na cidade. Essa modalidade nos fez ser conhecidos no mundo e ficamos muito felizes em ver este novo momento, de crescimento, de retorno ao cenário que merece estar. Vamos torcer e continuar dando condições para que o nosso vôlei esteja no lugar mais alto do pódio sempre”, comentou o prefeito Paulo Serra.