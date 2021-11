Murilo Huff fala pela primeira vez após a morte de Marília Mendonça

06/11/2021 | 12:10



Murilo Huff manteve um relacionamento com Marília Mendonça e neste tempo os dois tiveram o único filho do casal, Léo. Após a morte precoce da cantora que aconteceu na última sexta-feira, dia 5, o também cantor quebrou o silêncio e falou pela primeira vez nas redes sociais sobre o ocorrido.

Em uma publicação nos Stories do Instagram, Murilo revelou que o momento é complicado, claro, e que não tem nem palavras direito para conseguir expressar o que está sentido pela perda da mãe de seu único filho.

Eu ainda não tenho palavras que consigam expressar a dor que eu sinto no meu peito agora. Mas passo aqui para agradecer todas as mensagens de apoio e preocupação comigo e com o Léo. E para pedir oração de vocês por nossa família e pela família das demais vítimas. O Léo está bem.