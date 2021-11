Morando vai gastar R$ 7 mi com aluguel de veículos

Junior Carvalho



06/11/2021 | 10:24



Quando assumiu a Prefeitura de São Bernardo, em 2017, Orlando Morando (PSDB) se apresentava como gestor. Anunciou medidas que, em tese, visavam a economia dos gastos públicos. Entre essas iniciativas, prometeu substituir a frota própria municipal pelo uso de transportes por aplicativos na administração. Chegou a proibir os próprios secretários de usarem o serviço, inclusive, sob o argumento de que estava acabando com a ‘mamata’. Passados alguns anos, a promessa ficou só no discurso. Ontem, o governo tucano abriu licitação para alugar 70 veículos (novos ou usados), sendo parte deles com motorista. Segundo o edital, a administração prevê destinar R$ 7,2 milhões por ano ao contrato, que prevê a disponibilização de 32 carros tipo hatch; 28 pick-ups; e dez vans, semivans e furgões. Os veículos vão servir à polêmica Secretaria de Serviços Urbanos, epicentro do escândalo envolvendo o contrato de coleta de lixo e que culminou com o afastamento do vice-prefeito Marcelo Lima (PSD) do comando da pasta.

Recurso

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) incluiu em julgamento virtual recurso movido pela defesa do ex-prefeito José Auricchio Júnior (PSDB), de São Caetano, que tenta reverter desaprovação das contas da campanha de 2016, imputada pelo TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo). Esse caso não se refere diretamente ao processo em que o tucano tenta validar seus votos recebidos no pleito de 2020, mas tem a ver: as contas tucanas de cinco anos atrás foram reprovadas justamente por causa das controversas doações eleitorais feitas por pessoas que, posteriormente, se soube que não tinham condições financeiras para essas contribuições, como no caso de uma pensionista do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

Contas

A Câmara de Mauá, presidida por Zé Carlos Nova Era (PL), agendou para a sessão de terça-feira a votação das contas do ex-prefeito Donisete Braga (ex-PT) referentes ao exercício de 2016. Os balancetes foram reprovados pelo TCE (Tribunal de Contas do Estado), mas as comissões da casa emitiram parecer pela aprovação. É fácil entender o movimento: naquele ano, Donisete se licenciou do cargo para cuidar da campanha à reeleição e foi substituído pelo hoje prefeito Marcelo Oliveira (PT), então presidente da Câmara.

Visita

O deputado estadual Ricardo Mellão (Novo) vem ao Grande ABC na segunda-feira para se encontrar com lideranças do partido na região. O advogado e empresário andreense Paulo Proieti, 38 anos, será o único nome da legenda nas sete cidades a sair candidato a deputado federal, em articulação que visa fortalecer seu projeto em 2022.

Repercussão

Ainda repercute a votação do requerimento, aprovado nesta semana na Câmara de São Bernardo, que questiona a empresa que presta serviços de transporte escolar no município, movimento capitaneado pelo G-10, grupo de vereadores que tem liderado ações indigestas ao governo do prefeito Orlando Morando (PSDB). Circula pelas redes sociais montagem com a posição de cada vereador na matéria. Os que votaram contrários aparecem como os parlamentares que se posicionaram “para não investigar os acidentes” com as vans.

Cobrança

O deputado estadual Coronel Nishikawa (PSL), com base em São Bernardo, enviou ofício ao superintendente do Daee (Departamento de Águas e Energia Elétrica), Francisco Eduardo Loducca, questionando sobre o andamento da implantação do Piscinão Jaboticabal, na tríplice divisa entre São Bernardo, São Caetano e a Capital. O equipamento é tido como crucial para amenizar as enchentes que atingem o Grande ABC. “Solicito o encaminhamento detalhado do andamento e execução da obra a fim de atender as demandas dos moradores dos municípios envolvidos”, disse.