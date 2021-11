Obituário - 07 de novembro de 2021

Ademir Medici

SANTO ANDRÉ

Euclydes Moratelli, 97. Natural de Bariri (São Paulo). Residia na Vila Califórnia, em São Paulo, Capital. Dia 3, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Carmen Valdivielso Martinez de Martinez, 96. Natural da Espanha. Residia no Jardim Santa Adélia, em São Paulo, Capital. Dia 3, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João Alcyone Seviero, 86. Natural de Boa Esperança do Sul (São Paulo). Residia na Vila Francisco Matarazzo, em Santo André. Dia 3. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Maria Aparecida do Amaral, 84. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 3. Memorial Jardim Santo André.

Maria de Lourdes França da Silva, 82. Natural de Mauriti (Ceará). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 3. Memorial Jardim Santo André.

Silvio Kazunori Kano, 74. Natural de Agudos (São Paulo). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sirlei Aparecida Costa, 66. Natural de Santo André. Residia na Vila Suíça, em Sato André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Márcia Paillard, 61. Natural de Osasco (São Paulo). Residia na Vila Alzira, em Santo André. Professora. Dia 3. Memorial Planalto.

Ariadne Cristina Aparecida Marques, 37. Natural de Santo André. Residia na Vila Junqueira, em Santo André. Back office – cobrança. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Benedia Santos Raymundo, 89. Natural de Santo André. Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 2. Cemitério dos Casa.

Angelo Policel, 84. Natural de Guarantã (São Paulo). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 2. Cemitério da Paulicéia.

Maria Codama, 84. Natural de Presidente Venceslau (São Paulo). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 2. Cemitério da Paulicéia.

Sebastião Gonçalves, 79. Natural de Neves Paulista. Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 2. Cemitério dos Casa.

Paulo Roberto Fedato, 70. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Alphaville, em Santana de Parnaíba (São Paulo). Dia 2. Memorial Parque Paulista, em Embu das Artes (São Paulo).

Josué Francisco Barbosa, 68. Natural de Poções (Bahia). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 2. Cemitério dos Casa.

Luiza Nunes de Lima Ribeiro, 59. Natural de Pitanga (Paraná). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 2. Cemitério Municipal de Araucária (Paraná).

Etelvino Silva Lima, 48. Natural de Riacho do Jacuípe (Bahia). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 2. Cemitério dos Casa.

Mônica Pereira Barbosa Coelho, 44. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Petroni, em São Bernardo. Dia 2. Cemitério do Baeta.



D I A D E M A

Valdir Soares da Silva, 63. Natural de Elesbão Veloso (Piauí). Residia no bairro Taboão. Dia 3. Vale da Paz.



M A U Á

Luiz Gonzaga de Amorimn, 83. Natural de Altinho (Pernambuco). Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 3, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

José Valentin Ferrari, 71. Natural de Botucatu (São Paulo). Residia na Vila Bocaina, em Mauá. Dia 3, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

Silvana Aparecida Ferreira, 63. Natural de Ibitinga (São Paulo). Residia no Jardim Sônia Maria, em Mauá. Dia 3, em Santo André. Cemitério do Carmo, em São Paulo, Capital.

Francisca Francimar de Araujo, 53. Natural de Icó (Ceará). Residia no bairro São Miguel Paulista, em São Paulo, Capital. Dia 3, em Diadema. Vale dos Pinheirais.

Francisco Antonio de Sousa Borges, 50. Natural de São José do Peixe (Piauí). Residia no Jardim Sapopemba, em São Paulo, Capital. Operador de máquinas. Dia 3, em Santo André. Vale dos Pinheirais.