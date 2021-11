Obituário - 06 de novembro de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



06/11/2021 | 00:05



SANTO ANDRÉ

Delfina Calixto Oliveira Pinto, 99. Natural de Itaí (São Paulo). Residia na Vila Helena, em Santo André. Dia 2. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Cacilda Rodrigues, 82. Natural de Iepê (São Paulo). Residia no bairro Tamanduateí, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sizuko Siotane, 81. Natural de Novo Horizonte (São Paulo). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Pensionista. Dia 2. Crematório Vila Alpina.

Walter Scotti, 80. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Luzita, em Santo André. Dia 2. Memorial Jardim Santo André.

Dalva Elvira Almeida de Angelo, 77. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia na Vila Guarani, em Santo André. Dia 1º, em São Bernardo. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Hélio Scapim, 75. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque São Lucas, em São Paulo, Capital. Dia 2, em Santo André. Campo das Oliveiras, Jacareí (São Paulo).

Ana de Oliveira Scaranci, 64. Natural de São Sebastião da Grama (São Paulo). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 2. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Joana Marli Sant’Ana Ferreira, 56. Natural de Dracena (São Paulo). Residia no Jardim Ipanema, em Santo André. Dia 2. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Manoel Batista da Cruz, 49. Natural de Senhor do Bonfim (Bahia). Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Eletricista Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Patrícia Martins Sasso, 49. Natural de Santo André. Residia no Centro de Santo André. Dia 2. Jardim da Colina.



SÃO BERNARDO

Zulmira de Roge Galhardo, 95. Natural de Mococa (São Paulo). Residia noi bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério da Paulicéia.

Luiz Carnielli, 95. Natural de Santa Rita do Passa Quatro (São Paulo). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 2, em Santo André. Jardim da Colina.

Joana Ruffato Manchini, 89. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Bom Pastor, em Santo André. Dia 2, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

Nair Lina de Araujo, 87. Natural de Cerqueira César (São Paulo). Residia no Jardim do Mar, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério da Paulicéia.

Jonas Pereira dos Santos, 79. Natural de Malacacheta (Minas Gerais). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo Dia 1º. Jardim da Colina.

Cacilda Arcelina Marques da Silva, 71. Natural de Passira (Pernambuco). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério dos Casa.

Carlito Coelho Oliveira, 69. Natural de Ipirá (Bahia). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério dos Casa.

Manoel Raimundo Neto, 68. Natural de Santo André. Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 1º, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

José Luiz Genari, 66. Natural de São Bernardo. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 1º. Cemitério de Vila Euclides.

José Monteiro dos Santos, 65. Natural do Cabo (Pernambuco). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 2, em Santo André. Cemitério dos Casa.

Vera Lúcia Gonzalez, 65. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério dos Casa.

Antonio Monteiro de Souza, 51. Natural de Angical (Bahia). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

Dolores Escalera Gil, 92. Natural de Málaga, Espanha. Residia no Centro de São Caetano. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Nivaldo Vicente Timpani, 77. Natural de São Caetano. Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 2. Cemitério São Caetano, Vila Paula.



D I A D E M A

Maria do Carmo Paes de Lima, 103. Natural de São José do Egito (Pernambuco). Residia no bairro Eldorado. Dia 2. Jardim da Colina.

Jovelina Barbosa dos Santos, 96. Natural de Amargosa (Bahia). Residia no bairro Taboão. Dia 2. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria Antonia da Silva, 85. Natural de Boquira (Bahia). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 2. Cemitério Municipal de Diadema.

Josélia Inácia dos Santos, 80. Natural de Cássia (Minas Gerais). Residia no bairro Eldorado. Dia 3. Cemitério Municipal de Diadema.

José Amilton da Silva, 73. Natural de Cornélio Procópio (Paraná). Residia na Vila Élida em Diadema. Dia 2, em Santo André. Vale da Paz.

Rita Vitoriano Carlos de Souza, 66. Natural de Quixeramobim (Ceará). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 2, em Santo André. Cemitério Municipal de Diadema.

Genir Nogueira Lopes da Silva, 61. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 2. Cemitério Municipal.

Carlos José da Silva, 60. Natural de Belo Horizonte (Minas Gerais). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 1º, em São Bernardo. Cemitério Municipal de Diadema.

Marilene do Nascimento Santos, 56. Natural de Santo André. Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 2. Vale da Paz.

Igor de Sousa Santos, 19. Natural de Diadema. Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 2. Cemitério Municipal de Diadema.



M A U Á

Maria de Jesus Góes Lima, 78. Natural de São José do Barreiro (São Paulo). Residia no Parque Bandeirantes, em Mauá. Dia 2, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

Maria Natércia Monteiro Pereira, 69. Natural de Portugal. Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 2, em Santo André. Vale dos Pinheirais.



RIBEIRÃO PIRES

Mahina Reis Rodrigues, 67. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Pilar Velho, em Ribeirão Pires. Dia 1º, em São Bernardo. Cemitério São José.