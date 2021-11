Dois anos de Alexa no Brasil: descubra os principais comandos usados

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



04/11/2021 | 13:48



No próximo sábado (6), a Amazon comemora dois anos da Alexa no Brasil e sete anos do serviço de voz no mundo. Ao longo dos últimos 12 meses, a empresa pôde conferir uma série de interações em mais de 650 produtos compatíveis ou com a tecnologia embutida.

O comando de acender ou apagar a luz, por exemplo, foi ativado 320 milhões de vezes pelos brasileiros. Configurar alarmes e lembretes também esteve entre os pedidos mais populares, com mais de 26 milhões de interações. Consultar a previsão do tempo, por sua vez, teve mais de 34 milhões de solicitações.

Interações curiosas da Alexa no Brasil

“Alexa, bom dia” foi dito mais de 38 milhões de vezes.

“Alexa, tudo bem?” foi perguntado mais de 5,8 milhões de vezes.

“Alexa, boa noite” foi dito mais de 28 milhões de vezes.

“Alexa, me conte uma piada” foi solicitado mais de 20 milhões de vezes.

“Alexa, cante uma canção” foi pedido mais de 6 milhões de vezes.

“Alexa, me conte uma história” foi falado mais de 1 milhão de vezes.

“Alexa, cante parabéns a você” já foi pedido mais de 1,2 milhão de vezes.

“Alexa, imite o Bob Esponja”, foi dito também mais de 600 mil vezes.

“Alexa, solte um pum”, foi solicitado mais de 1 milhão de vezes.

Diversão e jogos

No último ano, a Alexa entreteve os usuários brasileiros com jogos, cantando errado e imitando celebridades. A maior interação, contudo, foi o game de adivinhação Akinator, jogado mais de 3,4 milhões de vezes. Em seguida, aparece o Jogo do Milhão, que foi acionado mais de 2,1 milhões de vezes. A Galinha Pintadinha é outra skill de entretenimento bastante popular, sendo usada mais de 1,6 milhão de vezes.

“Alexa, feliz aniversário”

Para comemorar a chegada da Alexa no Brasil, uma playlist com as 100 músicas mais pedidas para a assistente no País está à disposição dos clientes Amazon Music. Para ouvi-la, basta pedir “Alexa, toque sua playlist de aniversário”. O conteúdo também pode ser acessado por este link.

Novos clientes poderão experimentar gratuitamente o streaming de áudio por três meses ao assinarem o serviço Amazon Music Unlimited. A oferta vale por tempo limitado. Ainda em novembro, a Alexa responderá a perguntas sobre signos e compartilhará detalhes divertidos sobre si mesma.