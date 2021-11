IBGE inicia teste do Censo 2022 em bairro de São Caetano

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



04/11/2021 | 12:08



O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) lançou, na manhã desta quinta-feira (4), o primeiro teste nacional do Censo 2022. Para isso, o instituto escolheu iniciar as atividades em campo pelo bairro Prosperidade, em São Caetano. O único do Estado de São Paulo a receber os recenseadores neste momento.

Os testes incluem todas as etapas do Censo, desde os sistemas e equipamentos de coleta até o treinamento dos recenseadores, além da pesquisa sobre as características do entorno dos domicílios e o modelo misto de entrevistas (presencial, via internet ou por telefone). Ao todo, serão visitados cerca de mil domicílios pelo bairro, durante todo esse mês.

Em breve, mais informações.