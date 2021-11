Fator 2022 no futuro do governo Filippi

Júnior Carvalho<



04/11/2021 | 00:02



O retorno do PT em Diadema, que venceu em 2020 após hiato de oito anos fora do poder, reacendeu os ânimos do partido, que passou a ver a vitória do prefeito José de Filippi Júnior como ponto de partida para a reabilitação do petismo, que vinha acumulando as pancadas do impeachment, da prisão de Lula e dos efeitos da Lava Jato. Contudo, a continuidade da gestão Filippi passa pelo pleito do ano que vem. Apesar de o governo ter escalado o vereador Josa Queiroz (PT), presidente da Câmara, para patrocinar na disputa por vaga na Assembleia Legislativa, Filippi ainda precisa lidar com a pulverização de candidaturas em um mesmo quintal – outros três filiados se colocam como postulantes ao Parlamento paulista. Além disso, o já deputado estadual Teonílio Barba (PT), com base em São Bernardo, guarda apoios dentro da própria bancada do PT diademense e até entre secretários. O cálculo que se faz por petistas da cidade é que Filippi precisa priorizar o projeto oficial, sob risco de ver a reeleição do oposicionista Márcio da Farmácia (Podemos) e comprometer a disputa pelo quinto mandado, em 2024.

BASTIDORES

Branquinho

Ainda sobre a mais recente movimentação do G-10 na Câmara de São Bernardo, chamou atenção a postura do vereador Joilson Santos (PT). Inicialmente, o petista assinou o requerimento. Tempos depois, porém, voltou atrás e retirou sua assinatura – com o popular branquinho. Apesar do desfalque e da tentativa do governo em obstruir a votação, a propositura passou.

Cavalo de pau

Começou a circular corrente na classe política de São Caetano que defende a mudança na rota do projeto de reeleição do deputado estadual Thiago Auricchio (PL). Dentro do próprio grupo auricchista, há quem defenda que o liberal desista de disputar a reeleição na Assembleia e mire vaga a federal. Nesse contexto, abriria o leque de dobradas fora da cidade, como em Santo André, onde o partido tenta abrigar a provável candidatura da primeira-dama Ana Carolina Serra a deputada estadual.

Substituição

O ministro Luis Felipe Salomão, do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), deixou a corte e seu lugar será ocupado pelo hoje ministro substituto Benedito Gonçalves. Salomão foi relator do recurso movido pelo ex-prefeito de São Caetano José Auricchio Júnior (PSDB) contra cassação da candidatura em 2020. Na semana passada, votou favorável ao tucano, mas o processo travou novamente. Nada muda no julgamento do ex-prefeito.

Emenda

O deputado estadual Coronel Nishikawa (PSL) anunciou que estará hoje na diretoria de ensino de São Bernardo para formalizar o envio de emenda parlamentar, de sua autoria, no valor de R$ 240 mil. O recurso, segundo o parlamentar, será destinado à reforma do prédio do equipamento. Recentemente, Niskikawa destinou R$ 100 mil para o laboratório de informática da EE Maurício de Castro, no bairro Montanhão.