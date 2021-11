Trio da região conhecerá na terça-feira grupos do Paulistão

Dérek Bittencourt



04/11/2021



A FPF (Federação Paulista de Futebol) convocou os 16 clubes participantes da Série A-1 do Campeonato Paulista de 2022 para as reuniões que definirão fórmula de disputa e grupos do Estadual do ano que vem, que contará com três representantes da região: Santo André e os recém-promovidos São Bernardo FC e Água Santa, respectivamente campeão e vice da A-2 de 2021. Na terça-feira, na sede da entidade, um representante de cada agremiação estará presencialmente no conselho técnico, a partir das 10h, enquanto o sorteio das chaves começará às 13h25.

Os times do Grande ABC integram o mesmo pote, de número quatro (que conta ainda com o Botafogo de Ribeirão Preto), ou seja, não dividirão grupo e, consequentemente, a região terá pelo menos três dérbis regionais, envolvendo Ramalhão, Tigre e Netuno. Os demais potes são compostos por: São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Santos (pote um); Mirassol, Red Bull Bragantino, Ferroviária e Inter de Limeira (pote dois); e Guarani, Novorizontino, Ponte Preta e Ituano (pote três).

Em 2022 o Paulistão será transmitido pela Record, pelo YouTube e também pelas plataformas digitais HBO Max e Estádio TNT Esportes. Aliás, o acordo com estas duas últimas se estende para o Paulistão Feminino, Série A-2 e sub-20.